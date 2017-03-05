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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۲۳

استاندار چهارمحال و بختیاری:

فروش فوق العاده در ۴۰۵واحد صنفی چهارمحال و بختیاری انجام می شود

فروش فوق العاده در ۴۰۵واحد صنفی چهارمحال و بختیاری انجام می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فروش فوق العاده در ۴۰۵ واحد صنفی چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: تأمین گوشت قرمز، مرغ و میوه شب عید در استان باید به موقع در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمامی اقلام مورد نیاز و کالاهای اساسی مردم باید در زمان مناسب توزیع شود.

وی گفت: فراهم کردن رضایت مردم در تأمین میوه، گوشت و سایر کالای اساسی مورد نیاز آنان در شب عید ضرورت دارد.

سلیمانی دشتکی تأکید کرد: استفاده از توان بخش خصوصی و بهره مندی از پتانسیل اتحادیه های صنفی در این حوزه ضروری و تأثیرگذار است.

کد مطلب 3924354

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