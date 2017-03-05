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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

حشد الشعبی:آزادسازی منطقه «الدواسه» و ساختمان های دولتی نزدیک است

حشد الشعبی:آزادسازی منطقه «الدواسه» و ساختمان های دولتی نزدیک است

حشد الشعبی عراق از قریب الوقوع بودن آزادسازی مناطق «الدواسه» و ساختمان های دولتی در کرانه راست (غرب) شهر موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نیروهای امنیتی عراق در ادامه مبارزه خود با تروریست های داعش پیروزی های جدیدی را کسب کردند.

حشد الشعبی عراق اعلام کرد: آزادسازی مناطق «الدواسه» و ساختمان های دولتی در کرانه راست (غرب) شهر موصل واقع در استان نینوا نزدیک است.

در همین راستا، فرمانده پلیس عراق نیز تصریح کرد: بازپس گیری ساختمان های دولتی در الدواسه، تکلیف ۸۰ درصد از نبرد آزادسازی کرانه راست موصل را یکسره می کند.

همچنین نیروهای عراقی از هدف قرار دادن «بیت المال» داعش در شهر موصل و هلاکت ۶ تن از سرکردگان این گروه تروریستی تکفیری خبر دادند.

کد مطلب 3924362

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