پرواز تهران – جیرفت در کرمان فرود آمد

اسماعیلی رئیس ایستگاه هواپیمایی ماهان در کرمان در گفتگو با مهر ضمن تایید خبر فرود هواپیمای پرواز تهران – جیرفت در کرمان به دلیل شرایط نامساعد جوی؛ از بیان جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت مسافران، ساعت پرواز و دیگر اطلاعات خودداری کرد.

وی گفت: جزئیات باید از طریق روابط عمومی شرکت ماهان در تهران ارائه شود.

این در حالیست که رئیس روابط عمومی فرودگاه های کرمان نیز ارائه اطلاعات در این خصوص را خارج از وظایف این اداره کل عنوان کرد و گفت: طبق قراری که با شرکت های هواپیمایی گذاشتیم و همچنین جلسه‌ای که در این زمینه داشته ایم شرکتهای هواپیمایی باید خود پاسخگویی این گونه مواقع باشند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ما آماده کردن باند است، بیان کرد: اطلاع رسانی در این خصوص باید از سوی شرکت های هواپیمایی مربوطه انجام شود.