رشته های مختلف هنری بومی حفظ و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان استان، افزود: هنر در کشور ما رنگ تاریخی و رنگ بوی اسلامی دارد و در این میان تاریخ ، تمدن و اسلام در اندیشه هنرمندان ما نفوذ دارد.

وی اظهار کرد: هر کدام از هنرها جای ستایش دارد و در جامعه ما هنرمندان و اصحاب هنر و متدین را دیپلماسی فرهنگی می دانیم و برای تحقق این امر مهم باید از ظرفیت هنرمندان و اصحاب هنر استفاده شود.

استاندار زنجان گفت: حضور هنرمندان که سفیران هنر هستند می توانند به ما کمک کنند در عرصه های بین اللملی حرفی برای گفتن داشته باشیم و ما ملتی با تمدن هستیم و هنر همراه ما بوده است و باید بگویم که هنر ما اصالت فرهنگی دارد.

درویش امیری با بیان اینکه هنرمندان مشکل دارند، گفت: هنرمندان به دلیل مشکلات مالی در رنج هستند و به این حوزه کم کاری کرده ایم و ما باید به هنر بها و ارزش بدهیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید در جهت حفظ و حراست و تقویت رشته های مختلف هنری بومی تلاش کنیم و نگذاریم که آن ها به فراموشی سپرده شوند، تصریح کرد: وقتی هنر از جامعه هنری گرفته شود چیزهای دیگر جای آن را می گیرند.

درویش امیری با بیان اینکه بخشی از هنرمندان می توانند سفیران فرهنگ و هنر باشند و تقویت هنر و فرهنگ بومی مبارزه با تهاجم فرهنگی است ، گفت: باید فرهنگ بومی را بیشتر تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: موسیقی ها برای عرفان است و باید بگذاریم موسیقی سنتی و بومی کمرنگ شود و باید این هنر به خوبی تقویت شود.

استاندار زنجان گفت:متاسفانه موسیقی وارداتی جای موسیقی سنتی را گرفته است و باید مدیریت لازم را در دستور کار قرار دهیم تا موسیقی سنتی و بومی تقویت شود.

درویش امیری با بیان اینکه زنجان هنرمندان زیادی را دارد، گفت: خوشبختانه در فروردین ماه سال آینده یک سریال هنری پلاک در ۳۰ بخش از شبکه اشراق زنجان تولید می شود و این سریال چهارشنبه در سالن مهرانه رونمایی می شود.

وی ابراز کرد:هنر خلاقیت است و از درون انسان مثل چشمه از اعماق وجودی انسان می جوشد و باید به مشکلات هنرمندان رسیدگی شود و ما رسیدگی لازم را خواهیم داشت و هنرمندان باید خودشان در مسیر اقتصادی قرار بگیرند.