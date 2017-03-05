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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۲۸

دبیر شورای ترافیک استان هرمزگان:

طرح ویژه ترافیکی نوروز از ۲۵ اسفند در هرمزگان آغاز می شود

طرح ویژه ترافیکی نوروز از ۲۵ اسفند در هرمزگان آغاز می شود

بندرعباس - دبیر شورای ترافیک استان هرمزگان گفت: طرح ویژه ترافیکی نوروز از ۲۵ اسفند در هرمزگان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول دهقانی یکشنبه شب در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای طرح ترافیک نوروزی در استان، بیان داشت: هرمزگان به واسطه دارا بودن جاذبه ها و آب و هوای مطلوب در بهار مورد استقبال و توجه هموطنان قرار می گیرد و امسال پیش بینی می شود سفرها از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.

دهقانی افزود: نیاز است با کنترل مضاعف، ایمنی عبور و مرور افزایش و میزان تصادفات کاهش یابد و دستگاه های مسئول باید تمهیدات ویژه ای در این راستا اتخاذ کنند.

وی گفت: طرح ویژه کنترل ترافیک و نظارت بر رفت و آمد ها برای تعطیلات نوروز در استان هرمزگان از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۴ فروردین سال ۹۶ اجرا می شود.

دبیر شورای ترافیک استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تعداد نزدیک به ۶۰ دستگاه خودرو براساس سهمیه بندی برای شهرستان ها تهیه شده که در اختیار پلیس راه و راهور قرار می گیرد و برای کنترل ترافیک استفاده خواهد شد.

دهقانی گفت: ۲۳۰ تاکسی و ۲۵ اتوبوس در ایام نوروز به ناوگان حمل و نقل شهربندرعباس افزوده می شود.

وی اضافه کرد: در اسکله بندرپل نیز ورودی ها افزایش یافته و سه و نیم کیلومتر از جاده این اسکله رفت و برگشت شده است.
 

کد مطلب 3924376

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