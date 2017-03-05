لزوم ساماندهی پارکینگ پارک ملی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در نوروز سال ۱۳۹۶ با حضور فرمانداران شهرستانهای مختلف شامگاه یکشنبه در گرگان برگزار شد و فرمانداران به بیان گزارش برنامهها و چالشهای مرتبط با ایام نوروز در شهرستانهای خود پرداختند.
فرماندار کردکوی در این جلسه گفت: شهرستان کردکوی در مسیر مسافران ورودی به استان قرار دارد و بیشتر مسافرانی که از شهرستان کردکوی عبور میکنند به سمت شهرستان بندر ترکمن میروند.
مجتبی جمالی بابیان اینکه هماهنگی لازم با مدارس و مسافرخانهها برای اسکان و اقامت مسافران انجامشده، افزود: بازارچه موقت صنایعدستی در دونقطه از شهرستان کردکوی برپا میشود.
وی تصریح کرد: در سال گذشته از شهرداری کردکوی به دلیل رنگآمیزی و فضاسازی ایام نوروزی تقدیر شد و با برنامهریزیهای انجامشده مشکلی برای استقبال از مسافران نخواهیم داشت.
برگزاری طرح ملی نوروز گاه در شهرستان آققلا
فرماندار شهرستان آققلا هم در این جلسه گفت: شهرستان آققلا ۱۴۰ هزار نفر جمعیت دارد و بیشترین جمعیت این شهرستان مربوط به سه قومیت ترکمن، سیستانی و بلوچ است.
امانگلدی ضمیری بابیان اینکه وجود قومیتها در شهرستان آققلا ظرفیت بزرگی برای گردشگری است، افزود: این اقوام بسیار همدل هستند و میتوانیم با بهرهگیری از این ظرفیت جشنوارههای زیبایی را برپا کنیم.
وی با اشاره به اهمیت ویژه عید نوروز در فرهنگ و اشعار ترکمنان اظهار کرد: چیزی که عید نوروز را از دیگر اعیاد متمایز کرده تحول همزمان طبیعت و سال نو است.
ضمیر از برپایی دهکده گردشگری در کمربندی آققلا به سمت جاده مرزی خبر داد و افزود: این دهکده گردشگری شامل ۱۵۰ غرفه بوده داشت و اجرای موسیقی عرب، کردی، ترکمنی، قشقایی و سیستانی ازجمله برنامههایی است که در این غرفهها برگزار میشود.
وی گفت: پیشنهاد میکنیم با توجه به کورس سوارکاری فصل بهار در آققلا جشنواره اسب زیبای ترکمن در ایام نوروز برگزار شود.
برپایی کمپ گردشگری در پارک ملی گلستان
فرماندار گالیکش هم از برپایی یک کمپ گردشگری در پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: آمادهسازی منازل برای استقرار گردشگران در روستاهای گالیکش مدنظر قرار دادهشده و معرفی گیاهان دارویی به گردشگران هم برنامهای است که تصمیم به اجرای آن داریم.
حسن خسروی از برگزاری جشن در روز ۱۲ فروردین در این شهرستان خبر داد و گفت: جشنواره کشتی کمر به کمر یکی از برنامههایی است که جوایز خوبی برایش در نظر گرفتهشده است.
وی با اشاره به اهمیت پارک ملی گلستان گفت: این پارک مهمترین مکان برای گردشگری گلستان بهحساب میآید ازاینرو باید نسبت به ساماندهی پارکینگ در این پارک ملی اقدامات و تمهیداتی انجام شود.
خسروی افزود: ازآنجاییکه مسیر داخلی جنگل گارد ریل زدهشده و امکان پارک خودرو در آنجا وجود ندارد نیازمند تمهیدات ویژهای است.
فرماندار گالیکش گفت: در ایام نوروز با توجه به افزایش مسافران ممکن است نانواییها با کمبود آرد در ایام نوروز مواجه شوند به همین دلیل نیاز است تمهیدات ویژهای در این راستا اندیشیده شود.
۷۰۰۰ نفر مسافر در علیآباد کتول ساکن میشوند
فرماندار علیآباد کتول هم در این جلسه از تشکیل کمیته دهگانه برای تسهیل سفر نوروزی در شهرستان علیآباد کتول خبر داد و گفت: امسال تصمیم داریم شرایط اسکان هفت هزار مسافر را حداقل برای یکشب در شهرستان مهیا کنیم.
احمد تجری مفرد افزود: در ایام نوروزی در سهدهنه محمدآباد، زرین گل و کبود وال نیاز به تقویت پاسگاه و کادر نیروی انتظامی داریم.
وی تصریح کرد: ما در این مسیرها پاسگاه نداریم و نیاز است استان کمکی به نیروی انتظامی شهرستان علیآباد کرده و مسئولان توجه بیشتری داشته باشند.
تجری گفت: جاده برگشت آبشار کبود وال که یک مسیر استراتژیک هست هنوز به بهرهبرداری نرسیده و امیدواریم با دستورات ویژه سریعاً به بهرهبرداری برسد تا بار ترافیکی در آن منطقه سبک شود.
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