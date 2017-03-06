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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۷

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

ماندگاری هنر و آثار هنری وابسته به میزان فاخر بودن آن ها است

ماندگاری هنر و آثار هنری وابسته به میزان فاخر بودن آن ها است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ماندگاری هنر و آثار هنری وابسته به میزان فاخر بودن آن ها است.

به گزار خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و اصحاب هنر، افزود: هنر یک هدیه خدادادی است و جایگاه هنر در کشور ما بسیار والا است وباید به هنر توجه ویژه شود.

وی اظهار کرد: انسانی که یک فطرت خداوندی دارد از  هدیه هنر برخوردار است و بزرگترین هنرمند خود خداوند است و جلوه های ناب درآن است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد:  استان زنجان هنرمندان زیادی دارد که هر کدام با هنر نمایی خود حرف های زیادی  برای گفتن دارند و باید برای رفع مشکلات هنرمندان برنامه ریزی و فکری کرد.

خاتمی گفت:انسان از سوی خداوند آمده و به سوی خدا نیز باز به سوی خود می رودو  انسان شریف‌ترین موجود جهان آفرینش است و انسان بی ریشه نیست و زندگی دنیا بیان حدیث فراق است و هنرمند این موضوع را بهتر وزیباتر درک می‌کند.

وی   با بیان اینکه ماندگاری هنر و آثار هنری وابسته به میزان فاخر بودن آن ها است، تصریح کرد: هنرمند در بخش‌های مختلف نظم، نثر، آینه‌کاری، معماری، در قاب ترکیب رنگ‌ها، نقاشی، در قالب نت و هارمونی آثار ازرشمند را خلاق می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ایران دارای تمدنی ریشه دار و با قدمت هشت هزار ساله است و ایرانیان به واسطه ظرفیت و مولفه هایی که ریشه در فرهنگشان داشت، بعد ناب اسلام را که همانا عشق به اهل بیت(ع) است را گرفتند.

کد مطلب 3924381

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