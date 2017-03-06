به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان که به میزبانی مجتمع ولایت سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه باید شرایط را برای حضور معتکفان در این مراسم معنوی فراهم کرد، ابراز داشت: تمهیدات لازم برای میزبانی مساجد از هم اکنون باید اندیشیده شود و اگر قرار است بسته های فرهنگی، مراسم جانبی، تلاوت، سخنرانی، گفتمان، کارگاه و ... در حاشیه این مراسم معنوی برگزار شود، از هم اکنون باید برنامه ریزی مدون آنها مورد بررسی و احصاء قرار گیرد.

وی افزود: در سال گذشته به کار گیری اساتید برجسته حوزه های سخن و قرآن مجید به همراه توزیع بسته های فرهنگی شامل کتاب، سی دی، جزوه و ... در کنار میزبانی خوب مساجد، باعث شد تا استقبال کم نظیری را در آخرین اعتکاف سال۹۵ شاهد باشیم که امیدواریم این استقبال در فروردین۹۶ نیز تکرار شود.

پنجم فروردین آغاز ثبت نام اینترنتی اعتکاف

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان نیز در این نشست با تاکید بر برگزاری جلسات منظم با اعضاء ستاد اعتکاف شهرستان به منظور شکل گیری کمیته های مختلف ستاد گفت: در سال جاری نیز این کمیته ها آماده انجام وظایف خود در قبال پذیرایی معتکفان، ثبت نام، مساجد، همراهی و هماهنگی، برنامه ریزی و ... هستند.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی با بیان اینکه پنجم فروردین ماه، آغاز ثبت نام اینترنتی اعتکاف است، ابراز داشت: در روزهای آخر مهلت ثبت نام که ممکن است یک هفته در نظر گرفته شود، افرادی که موفق به ثبت نام اینترنتی نشدند و یا دسترسی به اینترنت نداشتند می توانند به صورت حضوری برای ثبت نام به مساجد و ادارات تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.

وی افزود: شرکت در مراسم اعتکاف مانند سال گذشته هزینه ای ۴۵هزار تومانی برای معتکفان خواهد داشت که این هزینه صرف پذیرایی از ایشان خواهد شد.