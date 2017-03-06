«سیاه گاو»؛ تنها دریاچه دوقلوی ایران در شهرستان آبدانان

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام به دلیل کوهستانی بودن دارای جاذبه های بی نظیری در بخش طبیعی است که دیدن آنها در فصل بهار بسیار جذاب است.

دو کوه مهم کبیر کوه و دینار کوه با تنوع گیاهی و جنگلی منحصر به فرد و همچنین عرصه های دست نخورده جنگلی در این شهرستان قرار دارند.

این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در بین کوه ها به نوعی در بن بست جغرافیایی قرار دارد هرچند در این بین دارای موقعیتهای خاص تاریخی و گردشگری نیز است. وجود چندین شهر تاریخی در این شهرستان از جمله گورگبران و جولیان، گویای تاریخی بودن این شهرستان است و آثار و جاذبه های گردشگری مثل دریاچه دوقلوی سیاه گاو و گردشگاه سراب نیز به زیبایی های این شهرستان افزوده است.

شهرستان آبدانان شامل شهرهای مورموری سراب و کلات است و بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که به لحاظ آب و هوایی منطقه کوهستانی و سردسیر و در بعضی مناطق گرمسیر است. برای رفتن به شهرستان آبدانان باید از جاده دره شهر - آبدانان استفاده کرد که این مسیر از ارتفاعات کبیرکوه که شامل پیچ های زیادی و مسیر نسبتا خطرناکی است عبور می کند.

دریاچه دو قلوی سیاه گاو آبدانان؛ خارق العاده و زیبا

یکی از مهمترین پدیده های شگرفت و خارق العاده طبیعی در استان ایلام وجود دریاچه دوقلوی سیاه گاو واقع در شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام است که در کشور بسیار نادر است.

دریاچه دو قلوی سیاه گاو آبدانان که شهرت جهانی دارد و جزو میراث فرهنگی مکتوب طبیعی ثبت شده است، در فاصله هشت کیلو متری سراب باغ آبدانان واقع شده است

یکی از مهمترین پدیده های شگرفت و خارق العاده طبیعی در استان ایلام وجود دریاچه دوقلوی سیاه گاو واقع در شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام است که در کشور بسیار نادر است.

دریاچه دو قلوی سیاه گاو آبدانان که شهرت جهانی دارد و جزو میراث فرهنگی مکتوب طبیعی ثبت شده است، در فاصله هشت کیلو متری سراب باغ آبدانان واقع شده است.

اطراف این دریاچه را دشتها و کوههای نسبتا مرتفع فراگرفته است، جلوه های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی است گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آن گردشگاه جالب توجهی را به وجود آورده است.

دو دریاچه زیبا بوسیله کانالی طبیعی به عرض ۱.۵ متر و عمق یک متر و به طول هشت متر به هم مرتبط هستند، این دو دریاچه دارای آبی زلال بوده به طوری که می توان تا عمق سه متری آن را شبیه آکواریومی پر از ماهی است مشاهده کرد.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو یکی از مناظر طبیعی بکر و جاذبه های توریستی است که در ۲۶ کیلومتری این شهرستان و دارای ۱۲ متر عمق و چهار هزار و ۵۰۰ متر مساحت است که در شمال شرقی شهرستان آبدانان واقع شده است.

اطراف این دریاچه را دشتها و کوههای نسبتا مرتفع فراگرفته است، جلوه های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی است گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آن گردشگاه جالب توجهی را به وجود آورده است.

دو دریاچه زیبا بوسیله کانالی طبیعی به عرض ۱.۵ متر و عمق یک متر و به طول هشت متر به هم مرتبط هستند، این دو دریاچه دارای آبی زلال بوده به طوری که می توان تا عمق سه متری آن را شبیه آکواریومی پر از ماهی است مشاهده کرد.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو یکی از مناظر طبیعی بکر و جاذبه های توریستی است که در ۲۶ کیلومتری این شهرستان و دارای ۱۲ متر عمق و چهار هزار و ۵۰۰ متر مساحت است که در شمال شرقی شهرستان آبدانان واقع شده است.

همچنین گردشگاه سراب آبدانان، گردشگاه های دامنه کبیرکوه و دینارکوه، گردشگاه منطقه چنار، گردشگاه کنار دریاچه دوقلوی سیاه گاو از جمله جاذبه های شهرستان آبدانان است که این شهر را از دیگر شهرها از این لحاظ نیز متمایز کرده است و وجود کوه های متعدد در مسیرهای ارتباطی شهرستان باعث شده به راحتی گردشگران در بالاترین نقطه کبیرکوه قرار گیرند و در واقع بهترین راه برای دسترسی به کبیرکوه از همین شهرستان امکان پذیر است.