مدیریت نادرست باعث تخریب سینما قدس زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه یکشنبه در جلسه دیدار با هنرمندان، افزود: استان زنجان از نظر فرهنگ و هنر رتبه بسیار خوب و بالایی در سطح کشور داردو هنرمندان این استان در سطح ملی و بین اللملی حضور فعالی دارند.

وی اظهار کرد: تمام تلاش دولت تدبیر و امید بر این است امید و نشاط در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد شود که خوشبختانه این امر مهم در استان زنجان به خوبی اجرایی شده است و فضای خوبی در حوزه فرهنگ هنر استان حاکم است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: با شیوه نامه هایی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین شده اولویت اول حمایت از هنرمندان است که این امر در استان زنجان محقق شده است و انجمن هنرمندان و خانه مطبوعات راه اندازی شده است.

مقدم تاکید کرد: ۳ هزار نفر در استان زنجان به صورت مقطعی وآماتوری و حرفه ای در رشته موسیقی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد هنری و فرهنگی در استان زنجان کم است و هنرمندان مشکل مالی دارند، افزود:در خشکسالی اعتبارات قرار داریم ولی با این حال نگاه ویژه به حوزه فرهنگ و هنر داریم ولی در سال جاری اداره ارشاد در شهرستان ایجرود راه اندازی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یاد آورشد: هیچ یک از شهرستانهای استان به جز زنجان سینما ندارند و تنها ۲۱۳ صندلی درتنها سینمای زنجان وجود داردو سینما قدس ارزش فرهنگی ما بود و توسط مدیریت نادرست تخریب شد.

مقدم گفت: تا پیش از انقلاب سه سینما در زنجان فعالیت می‌کرد، در سال ٩٠، ٧٠١ صندلی سینما به دلیل بی‌تدبیری‌ها کم شد و سینما قدس که هویت و تاریخ شهر محسوب می‌شد، از بین رفت و اینک بعد از گذشت چندین سال، با وجود پیگیری‌های زیاد، هنوز نتوانسته‌ایم مجاب کنیم که این صندلی‌ها جبران شود، هرچند در صورت جبران نیز، بخشی از فرهنگ و تاریخ استان از بین رفته است و قابل جبران نیست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: دانش نامه زنجان در ۴۰ مدخل در حال تدوین است که تا اواخر خردادماه سال آینده آماده می شود و برای تامین فرهنگسرای های فرهنگی در استان اعتبار نیاز است.