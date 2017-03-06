ارائه تسهیلات به دانشگاهها برای راه اندازی «اتاق تمیز»

پیمان صالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاونت علمی همواره در صدد است تا علاوه بر ارائه تسهیلات برای به نتیجه رساندن طرح های کلان، به ایجاد زیرساخت هم کمک کند.

وی با بیان اینکه برخی زیر ساخت ها مهم هستند، از این رو باید مورد حمایت قرار بگیرند، افزود: یکی از این زیر ساخت ها، ایجاد اتاق تمیز در دانشگاههاست؛ در همین راستا راه اندازی اتاق تمیز در دانشگاهها را مورد توجه و حمایت قرار داده ایم.

صالحی عنوان کرد: تا کنون از ۶ طرح برای راه اندازی اتاق تمیز در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، تهران، کرمانشاه، مشهد، و شهید بهشتی حمایت کرده ایم.

مدیر مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: تا کنون ۲ اتاق تمیز دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شیراز به بهره برداری رسیده است و بقیه دانشگاهها در حال انجام هستند.

اتاق تمیز اصولاً به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در این محیط مقدار آلاینده های زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته است.