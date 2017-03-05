دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به قزوین سفر می کند

سرهنگ مهدی طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فردا دوشنبه ۱۶ اسفند ماه برای شرکت در کنگره ملی شهیده رقیه رضایی به قزوین سفر می کند.

وی افزود: شرکت در یادواره شهدای الوند و سخنرانی در جمع مردم شهر اقبالیه از دیگر برنامه های سفر یک روزه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان قزوین است.

طاهرخانی بیان کرد: در کشور ۷ هزار شهید زن داریم که شهیده رقیه رضایی امسال با بررسی شاخص‌ها و ملاک‌های اعلام‌شده به‌عنوان شهیده شاخص کشوری معرفی شده است تا به عنوان الگوی نسل سوم معرفی شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین یادآورشد: به ‌منظور دعوت از جامعه زنان برای حضور در کنگره ملی شهیده رقیه رضایی عصر امروز گل و کتاب «دختری که پروانه شد» به بانوان قزوینی در خیابان خیام اهدا خواهد شد.

وی گفت: برپایی نمایشگاه کتاب طواف عاشقانه، رونمایی از تندیس، تمبر و کتاب شهیده شاخص رقیه رضایی، رونمایی از کلیپی با همین مضمون، تجلیل از خانواده شهدا و تجلیل از ۲۰۰ برگزیده مسابقه کتاب‌خوانی «دختری که پروانه شد» در این خصوص از برنامه‌های پیش بینی شده در این کنگره است.

شهید رضایی در ۹ مردادماه سال ۶۶ در سن ۲۲ سالگی در حادثه خونین مکه به شهادت رسید.