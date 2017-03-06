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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۴۹

مطالعه جدید نشان می دهد؛

فواید لبنیات برای سلامت استخوان سالمندان

فواید لبنیات برای سلامت استخوان سالمندان

طبق نتایج یک مطالعه، مصرف همزمان مکمل های ویتامین D و برخی محصولات لبنی از نابودی استخوان ها ناشی از افزایش سن پیشگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ماساچوست دریافتند مصرف شیر، ماست و پنیر با تراکم بالاتر استخوان ها در ستون فقرات و از بین رفتن کمتر استخوان های لگن در بین افراد مسن مرتبط است، اما درصورتی که از مکمل های ویتامین D هم در کنار آنها استفاده شود.

به گفته محققان، ویتامین D موجب تحریک جذب کلسیم شده که به ساخت استخوان و پیشگیری از نابودی استخوان ها کمک می کند.

شیوانی ساهنی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این مطالعه قابل توجه است چراکه به بررسی محصولات لبنی به جز ماست پرداخته است و نشان می دهد که ارتباط مصرف محصولات لبنی با تراکم استخوان وابسته به مصرف کافی ویتامین D است.»

شرکت کنندگان این مطالعه از سال ۱۹۴۸ در مطالعه بلندمدت فرمینگام ثبت نام کرده بودند و سلامت و عادات زندگی ساکنان فرمینگام ماساچوست در این سال های طولانی پیگیری می شد.

کد مطلب 3924401

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