فواید لبنیات برای سلامت استخوان سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ماساچوست دریافتند مصرف شیر، ماست و پنیر با تراکم بالاتر استخوان ها در ستون فقرات و از بین رفتن کمتر استخوان های لگن در بین افراد مسن مرتبط است، اما درصورتی که از مکمل های ویتامین D هم در کنار آنها استفاده شود.

به گفته محققان، ویتامین D موجب تحریک جذب کلسیم شده که به ساخت استخوان و پیشگیری از نابودی استخوان ها کمک می کند.

شیوانی ساهنی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این مطالعه قابل توجه است چراکه به بررسی محصولات لبنی به جز ماست پرداخته است و نشان می دهد که ارتباط مصرف محصولات لبنی با تراکم استخوان وابسته به مصرف کافی ویتامین D است.»

شرکت کنندگان این مطالعه از سال ۱۹۴۸ در مطالعه بلندمدت فرمینگام ثبت نام کرده بودند و سلامت و عادات زندگی ساکنان فرمینگام ماساچوست در این سال های طولانی پیگیری می شد.