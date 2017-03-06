فروش بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی بلیط جاذبه های گردشگری استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با بیان اینکه طی ۱۱ ماهه سال جاری فروش بلیط به صورت رسمی برای جاذبه های گردشگری زنجان به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است، اظهار داشت: این میزان فروش در حالی است که رقم فروش در سال ۹۱ به میزان ۸۶ میلیون تومان بوده است.

وی رشد درآمدزایی جاذبه های گردشگری استان را قابل توجه عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه بهمن، ۲۲۱ هزار و ۷۶۲ نفر با خرید بلیت، از جاذبه های گردشگری سطح این استان بازدید کردند.

این مسئول به بازدید مسافران خارجی و داخلی از جاذبه های گردشگری استان اشاره کرد و اظهار داشت: ۶ هزار و ۴۰۷ نفر گردشگر خارجی از جاذبه های گردشگری استان بازدید کرده اند. میزان بازدید گردشگران خارجی در سال ۹۱ به میزان ۹۸۰ گردشگر می رسید.

وی از آمادگی کامل کمیته های ذیل ستاد تسهیلات خدمات اجرایی سفر استان خبر داد و گفت: تجمیع برنامه های اعضای ستاد تسهیلات سفر استان انجام شده و نتایج خروجی به فرمانداری ها ابلاغ می شود.

رحمتی از نظارت های مستمر بر تاسیسات گردشگری استان در ایام نوروز خبر داد و گفت: از ۲۵ اسفندماه نظارت بر تمامی تاسیسات گردشگری آغاز و اطلاع رسانی لازم در خصوص ارتباط مردم با مسئولان انجام می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از تهیه نقشه استان به ۶ زبان زنده دنیا گفت و تاکید کرد: معرفی جاذبه های گردشگری استان در نشریات تخصصی انجام می شود.

رحمتی همچنین از راه اندازی اکوکمپ در شهر زنجان خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات نوروز کمپ ویژه مسافرین در شهر زنجان راه اندازی خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه از پوستر سومین جشنواره بین المللی غذای کشورهای اکو-جاده ابریشم رونمایی شد.