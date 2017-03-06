قاهره تحقیق درباره مرگ تبعه مصری زندانی در ایتالیا را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه مصر روز یکشنبه خواستار تحقیق درباره مرگ «هانی حنفی» تبعه این کشور که در زندانی در ایتالیا زندانی بود و روشن شدن علل مرگ وی شد.

بنا بر بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه مصر «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر سفارت این کشور در رم را نسبت به تماس با مقامات ایتالیایی به منظور کشف جزئیات این حادثه و تحقیق جامع درباره علت مرگ تبعه مصری مذکور مکلف نموده است.

وزیر خارجه مصر همچنین خواسته است تا جزئیات این حادثه و وضعیت تبعه مصری قبل از مرگ هر چه سریع تر به قاهره اعلام شود.

مرگ این تبعه مصری در حالی است که روابط رم-قاهره در پی کشف جسد یک تبعه ایتالیایی با نام «جولیو رگینی» در حومه قاهره پایتخت مصر در ماه فوریه سال ۲۰۱۵ به سردی گراییده است.

به گفته مقامات ایتالیا جسد «رگینی» همراه با آثار شکنجه و لطمات شدید فیزیکی از قبیل پیدا شدن جای سوختگی سیگار بر روی بدن، در مصر پیدا شده بود.

جولیو رگینی ۲۸ ساله، دانشجوی دکترا در ایتالیا بوده که به دلیل مطالعه بر روی موضوع تحقیقاتی خود با عنوان جنبش مصر، راهی این کشور شده بود. اما پس از نا پدید شدن در سالروز انقلاب مصر، جسد او، روز سوم فوریه سال جاری در مصر پیدا شد.

وزیر دادگستری ایتالیا در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در رم، خواستار توضیح سریع و روشن دولت مصر در ارتباط با قتل دانشجوی ۲۸ ساله به نام جولیو رگینی شد.