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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۵:۰۳

به دستور وزیر بهداشت؛

تیم ویژه وزارت بهداشت در «بدره» مستقر شد/ بررسی امکانات درمانی

تیم ویژه وزارت بهداشت در «بدره» مستقر شد/ بررسی امکانات درمانی

هیاتی متشکل از معاونت های مختلف وزارت بهداشت جهت بررسی مشکلات حوزه سلامت در استان ایلام و شهر بدره به این منطقه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ماهر معاون فنی و برنامه ریری دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت که به دستور وزیر بهداشت همراه هیاتی از معاونت های وزارت بهداشت به شهر بدره استان ایلام سفر کرده است، گفت: هدف از این بازدید رسیدگی به وضعیت بهداشتی درمانی استان ایلام و مطالبات مردمی شهرستان بدره بعد از سفر وزیر بهداشت به این استان بود.

وی افزود: طی بازدیدی که از امکانات بهداشتی و درمانی منطقه داشتیم، در مجموع تصمیماتی را اتخاذ نمودیم که در بازگشت به تهران و ارائه گزارش به وزیر بهداشت، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

ماهر، امکانات موجود در مرکز بهداشتی درمانی شهر بدره را با توجه به جمعیت تحت پوشش مناسب و استاندارد دانست و گفت: در حال حاضر این مرکز با ۵ پزشک، دندانپزشک و ماما و داشتن آزمایشگاه در حال ارائه خدمات به مردم است.

معاون فنی و برنامه ریری دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، در مورد کمبود نیروهای متخصص نیز با اشاره به نزدیکی این شبکه بهداشتی به شهر دره شهر و وجود بیمارستان در این شهر، افزود: این امکان وجود دارد که متخصصین را از این طریق به منطقه بیاوریم و قطعا چهار تخصص اصلی، اطفال، زنان و زایمان، داخلی و جراحی، در طول هفته به بیماران خدمات درمانی لازم را ارائه خواهند داد.

کد مطلب 3924422
حبیب احسنی پور

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