ساخت تصویر کامل ذهنی از شخصیت فیلم پیش از نگارش دیالوگ‌ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله احمدجو شامگاه یک شنبه در نشست صمیمی با علاقه‌مندان هنر سینما از برنامه‌های ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در پاسخ به این سوال که قصه فیلم‌های خود را از کجا به دست می‌آورد، اظهار داشت: شخصیت‌های فیلم باید ساخته شوند نه اینکه از اجتماع گزینش شود و یا در صورت گزینش باید به شخصیت دلخواه شما در قصه‌ها مبدل شود.

وی افزود: در وجود هر شخصیتی که خلق می‌شود باید نوعی انسجام ارگانیزم وجود داشته باشد به این معنا که حالت‌های مختلف رفتاری وی با یکدیگر خوانش درستی داشته باشد.

ادبیات پایه دیگر رشته‌ها مانند داستان نویسی و قصه گویی است

خالق سریال ماندگار روزی روزگاری با بیان اینکه در داستان نویسی و قصه گویی به هر شکلی مانند اشکال نمایشی، مکتوب و حتی علمی ادبیات پایه دیگر رشته‌ها محسوب می‌شود، تاکید کرد: خاستگاه هنر روح انسان و نه ذهن است و بر این راستا این هنر باید در تلطیف و تزکیه روحی موثر باشد.

وی ادامه داد: روحِ پرورده به پرورش ذهن کمک می‌کند و از این جهت در نظم دادن سلیقه و کمک به انسانی تر شدن جامعه نیز کمک کننده است.

احمدجو با بیان اینکه سینما را در مدت کوتاهی می‌توان فرا گرفت اما تجربه ذهنی برای هنرمند شدن مورد نیاز است، ابراز داشت: بر این اساس به فرزندان علاقه مند به هنر خودم نیز توصیه کردم در رشته‌ای به جز کارگردانی و هنر سینما تحصیل کنند تا تجربه‌ای فراتر از سینما نیز داشته باشند که به یقین در راه هنر نیز موثر است.

وی با اشاره به تجربیات محل زندگی خود و تاثیر آن در خلق شخصیت‌های فیلم و علاقه به داستان‌گویی تاکید کرد: من در روستا به دنیا آمدم، جایی که داستان گویی، خاطره گویی و طنز، بخش جدی از زندگی بود و زیبایی در همه ابعاد زندگی از جمله معماری خانه‌ها جریان داشت که به یقین همه این سنت‌های اصیل و توجه به ادبیات و طنز در روحیه هنری تاثیر دارد.

کارگردان پیشکسوت کشورمان با بیان اینکه امروز این معماری اصیل از جامعه حتی روستایی ما رخت بربسته است، تاکید کرد: متاسفانه این بی دقتی در جنبه‌های مختلف زندگی سرازیر شده است.

وی اضافه کرد: برگزاری مراسم‌های مختلف مانند جشن مراحل کشاورزی، جشن‌های ازدواج، برگزاری جشن ازدواج برای گوسفندان و برگزاری مراسم نوروز از مراسم مهم این روستا بود و برای هر کاری آیینی وجود داشت که امروز از میان رفته است.

احمدجو تاکید کرد: برگزاری مراسم محرم نقطه اوج این مراسم بود و به ویژه مراسم تعزیه با ملودی‌های خاص آن که امروز از میان رفته است از دیگر سنت‌های روستای ما بود.

وی اضافه کرد: این مجموعه و در ادامه زندگی در حاشیه شهر اصفهان از جمله تجربیاتی است که آمادگی ذهنی لازم را در من برای فیلمسازی ایجاد کرد ضمن اینکه علاقه به داستان گویی و داستان پردازی نیز داشتم.

می‌توان برای نگارش و خلق شخصیت فیلم‌ها از منابع ادبیات ایران استفاده کرد

کارگردان پیشکسوت کشورمان خطاب به هنرجویان جوان ابراز داشت: برای نگارش و خلق شخصیت فیلم‌ها می‌توان از منابع موجود به ویژه ادبیات خودمان استفاده کنید به جای اینکه بخواهید ایده ای نو را پرورش دهید که به نتیجه نرسد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که کتاب‌های ادبیات را برای لذت خود بخوانید نه صرفا برای یافتن یک داستان یا ایده چراکه خود این نوع مطالعه پس از مدتی ایده‌های خوبی را به ذهن شما متبادر می‌کند.

احمدجو با اشاره به اینکه زیبایی در کارهای ذوقی و هنری اصل است، گفت: باید در کارهای هنری برایند کار به زیبایی برسد به نوعی که برای تشخیص اثر هنری از کالای فرهنگی زیبایی را ملاک اصلی قرار دهید.

استعداد وسپس علاقه، پشتکار برای وارد شدن به سینما مهم است

وی با بیان اینکه برای وارد شدن در کار سینما در وهله نخست استعداد وسپس علاقه، پشتکار، دانش و تجربه مهم است، تاکید کرد: باید بیاموزید و از پشتوانه ذهنی برخوردار باشید و پیش از همه این‌ها باید استعدادیابی انجام شود تا شخص زمان خود را بیهوده از دست ندهد.

کارگردان پیشکسوت کشورمان در پاسخ به این سوال که دیالوگ های مشخص دارای ریتم و فرهنگ واژگانی خاص در فیلم‌های وی چگونه شکل می‌گیرد و چرا روی آن تعصب دارد، اظهار داشت: در فیلمنامه تکیه بر روی دیالوگ است وبه هین دلیل شاید همه اجزای فیلم تغییر کند اما دو مورد از فیلمنامه شامل کلیت موضوع و دیالوگ معمولا تغییر نمی کند.

وی اضافه کرد: پیش از نگارش دیالوگ‌های باید شخصیت فرد را به شکل کامل تصور کنید حتی مواردی مانند نحوه بزرگ شدن وی، بیماری ها و غیره که شاید در قصه وارد نمی شود؛ بدین ترتیب پس از شناخت شخصیت، هر فرد دیالوگ خود را پیدا می کند و هرگز لحن و واژه های دو شخصیت شبیه یکدیگر نمی شود.

جمله های دیالوگ باید مانند شعر ساختار داشته باشد

احمدجو ابراز داشت: جمله های دیالوگ باید مانند شعر ساختار داشته باشد و اگر جملات ناقصی توسط شخصیتی به کار می برد باید بر اساس طراحی فردی خود فیلمنامه نویس باشد.

وی ادامه داد: همچنین هر واحد گفت‌وگو در فیلمنامه باید مانند ترانه آغاز و پایانی داشته باشد و اطلاعات مهم را به تماشاگر منتقل کند که شاید در سکانس های بعدی گره از ماجرا باز کند.