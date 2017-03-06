به گزارش خبرنگار مهر، جذابیت و سازندگی از اولویت‌های اصلی رقابتهای لیگ در هر رشته ورزشی است که به هیچ عنوان نمی توان بدون این دو اصل مهم به سراغ اهداف دیگر رفت. از بحث درآمدزایی در لیگ به سود کشتی گیران و مربیان که بگذریم، نباید فراموش کرد، جذابیت نیز جزء جدانشدنی پیکره لیگ است که در واقع به حضور حامیان مالی و رونق اقتصادی ورزش می انجامد و هر لیگی بدون برخورداری از این چند عامل، عمر چندانی نخواهد داشت.

رقابتهای لیگ برتر کشتی ایران نیز از بدو تاسیس و راه اندازی تاکنون با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده، اما همواره به عنوان یکی از حرفه ای ترین لیگ های کشتی جهان خوانده می شد و میدانی برای عرض اندام بزرگان داخلی و خارجی بود. البته این میدان داخلی در چند دوره اخیر بارها با اعمال تغییرات فراوان از سوی رسول خادم در سیستم همیشگی و گاه سنتی اش همراه و دستخوش تغییرات شد، اما نتوانست همچون دیگر برنامه‌های رئیس فدراسیون کشتی به بار بنشیند.

نحوه برگزاری رقابتهای لیگ در سالهای اخیر با نظر فدراسیون کشتی بسیار متفاوت و البته بسیار پیچیده و عجیب شد. به عنوان مثال این مسابقات به شکل دوره ای پایه ریزی و هر دوره لیگ نیز طی دو هفته پیگیری شد. بطوریکه ابتدا رقابت های مقدماتی و نیمه نهایی هر گروه در هفته اول و سپس رقابت های ضربدری، رده بندی و فینال در دو هفته بعدی برگزار شد. ضمن اینکه کشتی گیران، مربیان و تمامی عوامل تیم های برتر در رقابت های دو هفته دوم باید حتما همان نفرات پذیرفته شده در هفته اول می بودند!

البته این چند مورد، بخشی از کلیات قوانین رقابت‌های لیگ به سبک و سیاق جدید بود که انصافا نه از سوی اهالی کشتی و نه از سوی حامیان مالی مورد وثوق قرار نگرفت.

اما باید نیمه پر لیوان را هم دید. نیمه ای که با نکات مثبتی همراه بود و توانست بسیاری از ابهامات لیگ در سالهای دور را کاملا برطرف کند. مثلا طبق قوانین لیگ جدید، هیچکدام از عوامل اجرایی فدراسیون و اعضای کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی مجوز فعالیت در لیگ را نداشتند. بدین ترتیب شائبه‌ تبانی و وعده و وعیدهایی که در لیگ های قبلی به آن پرداخته می شد و نام برخی مربیان تیم ملی و تعدادی از کشتی‌گیران را سر زبان‌ها انداخته بود از بین رفت و دیگر کسی به این مسائل نمی‌پرداخت.

به هر حال فدراسیون کشتی برای سال آینده با توجه به کم و کاستی ها لیگ های اخیر دست به کار شد و این بار روند و نحوه برگزاری این مسابقات را تغییر داد تا شاید بتواند حساسیت و جذابیت را به این عرصه بازگرداند. بر این اساس دبیر فدراسیون پس از مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر که روز گذشته با حضور نمایندگان ۱۴ تیم در کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد از تغییراتی خبر داد که شاید بتواند ناجی و احیاگر این مسابقات رو به افول شود.

رضا لایق صراحتا از مشورت با کارشناسان و برخی اهالی باتجربه کشتی خبر داد که گویا حاصل این هم اندیشی نیز به شیوه جدیدی در برگزاری لیگ منتهی شده است.

به گفته دبیر فدراسیون کشتی قرار است لیگ سال ۹۶ از هفته‌ اول اردیبهشت ماه و به صورت رفت و برگشت طی ۱۰ ماه با حضور ۶ تیم در کشتی آزاد و ۸ تیم در کشتی فرنگی برگزار شود. البته گفته می شود همچنان راه حضور در لیگ برای باشگاه‌های متقاضی باز است و این تیم ها می توانند تا روز ۲۵ فروردین ماه حضورشان را اعلام و قطعی کنند.

آنچه مسلم است نحوه جدید برگزاری رقابتهای لیگ کشتی می تواند تا حد فراوانی به بازگشت جذابیت و حساسیت به پیکارها کمک کند و در نهایت به حضور بیشتر حامیان مالی بیانجامد، اما برای رسیدن به روزهای طلایی لیگ کشتی در یک دهه قبل، فاصله زیادی باقی است.