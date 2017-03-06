۴ هزار آزمون در طرح ملی پایش باقیمانده دارویی در قزوین انجام شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی دامپزشکی قزوین مجری آزمایشهای مربوط به گروه آنتی بیوتیک های مجاز، آنتی بیوتیک های غیر مجاز، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، کوکسیدیو استات ها، رنگهای غیر مجاز و ... از سراسر کشور است.

رئیس آزمایشگاه مرجع اداره کل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته توسط سازمان دامپزشکی کشور در راستای اجرای طرح ملی پایش باقیمانده های دارویی (NRP )، نمونه های اخذ شده از سراسر کشور توسط ادارات کل دامپزشکی استان ها به آزمایشگاه مرجع استان قزوین جهت انجام آزمونهای مرتبط ارسال شده است.

وی بیان کرد: آزمایشگاه مرجع دامپزشکی قزوین مجری بیش از ۴ هزار آزمون در طرح ملی پایش باقیمانده های دارویی است.

علی رضایی گفت: در این راستا در مدت ۱۰ ماهه گذشته نمونه هایی از فرآورده های خام دامی مانند عسل، شیر خام، ماهی سردآبی و مرغ گوشتی نمونه برداری و نمونه های مربوط به گروه آنتی بیوتیک های مجاز، آنتی بیوتیک های غیر مجاز، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، کوکسیدیو استات ها، رنگ های غیر مجاز از ۳۱ استان کشور به استان قزوین ارسال شد.

وی بیان کرد: با تلاش انجام شده توسط پرسنل و برنامه ریزی مناسب، تمامی نمونه ها با انجام ۴ هزار و ۱۱۹ آزمون در موعد مقرر آزمایش و تعدادی از نمونه ها، برای تست های تاییدی به مرکز ملی تشخیص ارسال شد.

رضایی یادآورشد: حجم کار انجام شده در این زمینه ۲۰۶ نفر روز است.