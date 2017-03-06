دریافت وام ۱۸میلیارد دلاری توسط عراق/کویت۹میلیارد دلار غرامت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، عراق وام ۱۸ میلیارد دلاری خود از صندوق بین المللی پول را بصورت مرحله ای دریافت خواهد کرد. به گفته وزیر اقتصادی عراق قرار است ۱۲ میلیارد دلار از این وام به منظور فاینانس پروژه های مهم زیرساخت این کشور تخصیص داده شود.

البته نیمی از کل مبلغ این وام که بصورت مرحله ای توسط صندوق بین المللی پول به عراق اعطاء شده، بعنوان غرامت حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ میلادی پرداخت شده است.

بر همین اساس با واریز شدن نصف دیگر این وام به خزانه عراق، دولت این کشور قادر به پرداخت حقوق و مستمری مردم خود خواهد بود؛ ضمن اینکه منابع خزانه این کشور را تامین می کند.