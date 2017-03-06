به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی در جمع شماری از تجار و بازرگانان استان بوشهر افزود: در همین راستا سه سامانه دور اظهاری واردات، صادرات و ترانزیت به صورت مجزا در گمرک راه‌انداری شده است.

وی اظهار داشت: انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن منوط به تنظیم اظهارنامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک بوده و اظهارکننده موظف است اسناد لازم از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و سایر مجوزهای مورد نیاز را که مقررات و قوانین مربوطه تعیین کرده است به اظهارنامه اضافه کند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در گذشته اظهارنامه‌های گمرکی در گمرکات اجرایی توسط اپراتورها تایپ و تحویل متقاضی می‌شد که این موضوع علاوه بر مشکلات ناشی از حضور این افراد در گمرک، باعث کندی سرعت کار گمرکات در ترخیص کالا می‌شد.

نوروزی افزود: با راه‌اندازی سامانه اظهار از راه دور، این موضوع برطرف شده و صاحب کالا می‌تواند در هر زمان از شبانه‌روز به صورت اینترنتی و از طریق این سامانه نسبت به پر کردن فرم اظهارنامه و تحویل الکترونیکی اسناد به گمرک اقدام کند.

وی اضافه کرد: قبل از راه اندازی این سامانه هر گمرک برمبنای تعداد اظهارنامه‌ای که می‌ توانست در روز تایپ کند خدمات ارائه می‌ کرد، اما اکنون علاوه بر عدم حضور ارباب رجوع در این خصوص به گمرک، سرعت کار نیز افزایش یافته است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر اضافه کرد: یکی از مزیت‌های این سامانه در بخش صادرات، بخشی از امور ارزیابی در محل ، توزین و کنترل وسایل نقلیه حامل بار به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

وی یادآرو شد: همچنین با اجرای سامانه جامع امور گمرکی در بخش ترانزیت، این سامانه به‌ طور هوشمند کنترل‌های لازم را در اظهارنامه‌ها بر مبنای گمرکات مبدأ و مقصد، مجوزهای موردنیاز و یا امکان ترانزیت و یا عدم امکان آن به گمرکات و تعیین مسیر آنها اعمال می‌کند.