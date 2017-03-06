خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: نوروز در پیش است و زمین و زمان در تکاپوست، در این میان تلاش شهروندان و مسئولان نیز برای استقبال از نوروز دیدنی است، مردم می کوشند تا با خانه تکانی و زیبا سازی محیط زندگی خود به استقبال آغاز سال بروند و مسئولان نیز با برگزاری جلسات برنامه ها را بررسی می کنند.

هر چه به روزهای انتهایی سال نزدیک تر می شویم شهر همدان طراوت و تکاپوی روزهای انتهایی سال را بیش از گذشته نمایان می کند چراکه جذب مسافران نوروزی برای مردم همدان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وجود بناهای تاریخی متعدد، آب و هوای مطلوب و قرار گرفتن همدان در مسیر استانهای غربی بحث جذب گردشگر در ایام نوروز را برای استان دارای اهمیت کرده است.

طبیعت شگفت‌انگیز و وجود بناهای تاریخی که موجب شده هر ساله صدها گردشگر داخلی و خارجی به کهن دیار هگمتانه سفر کنند گذشته از آب و هوای مناسب، طبیعت شگفت‌انگیز و وجود بناهای تاریخی که موجب شده هر ساله صدها گردشگر داخلی و خارجی به کهن دیار هگمتانه سفر کنند، برنامه‌ریزی منسجم رغبت مسافران را برای توقف چندروزه در همدان دو چندان می‌کند.

همین موضوع سبب شد تا مسئولان استان همدان درحالی که کمتر از ۱۵ روز به آغاز سال نو باقی مانده گرد هم آیند و بار دیگر برنامه های پیش بینی شده را طرح کنند تا اگر کمبودی در زمینه ای وجود دارد برای رفع آن چاره اندیشی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در همین خصوص بابیان اینکه امسال نوروز به عنوان میراث ناملموس به ثبت جهانی رسیده و برای این ثبت ۱۱ کشور با ایران همراهی کردند، گفت: امسال باید نوروز متفاوتی داشته باشیم.

علی مالمیر با تاکید بر اینکه نوروز مناسبتی است که از رویدادهای سنتی مختلفی شکل گرفته، گفت: دانشنامه نوروز در ۱۱ کشور در حال تدوین است تا آیین‌های بومی و محلی مستندسازی شده و مبنایی برای جذب گردشگران قرار گیرد.

مالمیر بااشاره به اینکه گردشگران خارجی در سفر همدان در کنار علاقه به بازدید از آثار فیزیکی تاریخی علاقمند به میراث نالموس استان هستند، افزود: در حوزه کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات، برنامه‌ریزی مناسبی انجام گرفته و محصولات فرهنگی در حدود ۲۵۰ هزار نسخه، ۷۵ هزار نقشه و ۱۴۵ هزار راهنما تهیه شده است.

۱۷۶ برنامه پیش‌بینی شده که در نوروز اجرا می‌شود

وی از برگزاری آیین‌های بومی و محلی در استان همدان خبر داد و بابیان اینکه ۱۷۶ برنامه پیش‌بینی شده که در نوروز اجرا می‌شود، عنوان کرد: امسال در ۳۱ استان کشور موضوع نوروزگاه و برگزاری نوروزگاه مد نظر سازمان است تا با برنامه‌های بومی و محلی در استان‌ها برگزار شود.

مالمیر برگزاری ۱۴ نمایشگاه عرضه صنایع دستی و سوغات در استان همدان را از دیگر برنامه‌های این ایام عنوان کرد و افزود: هنرمندان صنایع دستی و سوغات همدان سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ایام نوروز فروش داشتند.

مالمیر با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده در ایام نوروز گفت: چیدمان ۳۰ سفره هفت سین در موزه‌ها و ابنیه تاریخی همدان و برپایی چادرهای عشایر و معرفی سنن عشایر در برنامه‌های نوروزی همدان پیش‌بینی شده است.

یک‌هزار و ۹۴۵ اتاق برای اسکان مسافران در نقاط مختلف همدان پیش بینی شده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در همین زمینه با بیان اینکه امسال یک‌هزار و ۹۴۵ اتاق برای اسکان مسافران در نقاط مختلف استان همدان پیش بینی شده و سطح خدمات نسبت به سال‌ گذشته ارتقا یافته است، گفت: امسال ۲۲۵ اتاق ویژه برای گردشگران در نظر گرفته شده است.

مصطفی خزاعی با بیان اینکه هرساله آموزش و پرورش در خصوص اسکان مسافران در مدارس برنامه دارد، گفت: تعداد کلاس‌های گروه «الف» از ۹۱۶ اتاق در سال‌گذشته به یک‌هزار و ۳۴۹ کلاس در سال‌جاری افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه کلاس‌های گروه «ج» نیز حذف شده است، افزود: مدارس استان همدان آمادگی پذیرش ۸ هزار نفرروز اسکان در ایام نوروز را دارند.

وی ظرفیت پذیرش مسافران در شهر همدان را ۶ هزار و ۸۰۰ نفر بیان و با اشاره به اینکه برای ارتقای کلاس‌ها ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: از پنجم اسفند ماه سایت اسکان آموزش و پرورش برای رزرو نوروزی فعال شده است.

ستاد اجرایی شهرداری همدان ۲۸ اسفندماه افتتاح خواهد شد

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه ستاد اسکان و ستاد اجرایی شهرداری همدان ۲۸ اسفندماه افتتاح خواهد شد و پایلوت اجرای برنامه‌های فرهنگی امسال پیاده‌راه بوعلی است، گفت: باید مسافران ساماندهی و طی ایام نوروز در اماکن سرپوشیده اسکان داده شوند.

محمدقدیمی با بیان اینکه مجموعه‌های فرهنگی اردوگاه ابوذر، تپه عباس‌آباد، مجتمع گنجنامه و تربیت بدنی آمادگی خود را برای ارائه خدمات در ایام نوروز اعلام کرده اند، افزود: امسال نصب نمادهای شهری در دستور کار است و برای ساخت نمادها از نظر طراح‌های شهرهای مختلف استفاده شده است.

محمد قدیمی با اشاره به اینکه ۱۰۰ المان خاص طراحی شده که در سطح شهر نصب شود، افزود: ۷۰ درصد المان‌های در نظر گرفته شده ماندگاری دارند و بعد از ایام نوروز نیز باقی خواهند ماند.

۸ نقطه برای فعالیت اتوبوس گردشگری در شهر همدان در نظر گرفته شده است

وی با بیان اینکه ۸ نقطه برای فعالیت اتوبوس گردشگری در شهر همدان در نظر گرفته شده و با تاکسی‌ها هماهنگ شده تا در کنار اتوبوس‌های گردشگری خدمات ارائه دهند، گفت: طی نیمه نخست ایام نوروز ۶۰ درصد حجم تاکسی‌ها فعال خواهد بود و ۴۰ درصد تاکسی‌ها برای نیمه دوم حضور خواهند داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان با بیان اینکه ستاد اسکان در محل مجتمع فرهنگی هنری عین‌القضات مستقر می شود، عنوان کرد: دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر، هر سال در معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی مستقر بود اما امسال در مجتمع عین‌القضات استقرار پیدا می‌کند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه ستاد استقبال از بهار ۲۰ بهمن‌ماه در شهرداری تشکیل شده است، اظهار داشت: حوزه خدمات شهری پاکسازی و لایروبی انهار، لکه‌گیری آسفالت وزیباسازی شهر را در دستور کار دارد.

۲ میلیون شاخه گل بنفشه در شهر همدان کاشته خواهد شد

مجید درویشی با اشاره به اینکه دیواره‌های هر سه ورودی شهر همدان رنگ‌آمیزی و نقاشی خواهد شد، عنوان کرد: ۸۰ هزار شاخه گل شب‌بو، ۶۰ هزار شاخه گل همیشه بهار، ۱۰ هزار شاخه گل لاله و ۲ میلیون شاخه گل بنفشه در شهر همدان کاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه لغو مجوزهای حفاری و خاکبرداری در برنامه است، عنوان کرد: از ۱۶ اسفندماه مجوز حفاری صادر نمی شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز بابیان اینکه مانور نوروزی از یک اسفند تا ۳۱ فروردین انجام می شود، گفت: طی ایام مورد نظر کشیک ستاد خبری و کارشناسی فعال است.

علیرضا شجاعی با اشاره به اینکه بازرسی از پایانه‌های مسافربری در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: نظارت بر ۶۱ قلم کالا و خدمات اساسی در ایام نوروز در دستور کار بازرسان است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر نانوایی‌ها به صورت ویژه در برنامه است، عنوان کرد: نظارت بر پارکینگ‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان نیز با بیان اینکه پایگاه راهداری زمستانی در نقاط مختلف استان همدان فعال است، عنوان کرد: این پایگاه‌ها با ۳۴۷ نیروی انسانی و ۱۵۳ دستگاه ماشین آلات مختلف در ایام نوروز در آماده‌باش هستند.

ساماندهی نقاط حادثه خیز همدان

محمد رودباری با بیان اینکه از ۷۰ نقطه پرحادثه ۵۰ درصد این نقاط در همدان اصلاح و ساماندهی شده است، افزود: تا ۲۵ اسفندماه و همزمان با آغاز طرح نوروزی، سایر نقاط حادثه خیز همدان نیز ساماندهی می‌شود.

رودباری با اشاره به اینکه تمام اطلاعات یک کاربر جاده‌ای در سامانه ۱۴۱ موجود است، عنوان کرد: فروش اینترنتی بلیت های نوروزی از یکم اسفندماه در همدان آغاز شده و از ۱۵ اسفند نیز فروش بلیت‌ها به شیوه حضوری علاوه بر اینترنتی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش فروش بلیت‌های نوروزی در تمامی شرکت‌های حمل و نقل مسافر انجام می‌شود، بیان کرد: برای شهرهایی که تقاضا زیاد است محدودیتی ایجاد شده که ۳۰ درصد بلیت‌ها به صورت اینترنتی و ۷۰ درصد به صورت حضوری به فروش می‌رسد.

رودباری بابیان اینکه در سفرهای نوروزی، مردم می‌توانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و اطلاعات لازم جاده‌ها را دریافت کنند، عنوان کرد: هیچ شرکتی حق انجام و انتقال مسافر به صورت دربستی را به جز کاروان‌های راهیان نور ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان با اشاره به همکاری پلیس برای معاینه فنی خودروها، گفت: تا پیش از آغاز طرح نوروزی خودروها بررسی و نواقص فنی آن برطرف می‌شود که مراکز معاینه فنی در این راستا ساعات کاری خود را افزایش داده و در تمام ایام نوروز فعال هستند.

درنظر گرفتن دو جایگاه اختصاصی سی ان جی برای ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر

وی گفت: دو جایگاه اختصاصی سی ان جی نیز برای ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در استان در نظر گرفته شده است.

سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱۵ روز دیگر به پایان میرسد و نوروز سال آینده آزمونی دیگر برای نحوه میزبانی از مسافران به همدان خواهدبود.

بدیهی است استفاده از این فرصت طلایی که هر سال مهیا می شود می تواند زمینه را برای تحقق بخشیدن سند توسعه استان در راستای گردشگری مهیا کند.