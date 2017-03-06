«بلر» همکاری با دولت آمریکا را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، سخنگوی «تونی بلر»اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه بلر در کاخ سفید با مقامات آمریکایی دیدار داشته و تمایل دارد مشاور دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه شود را رد کرد.

سخنگوی نخست وزیر اسبق انگلیس در واکنش به انتشار این خبر گفت: من درباره مذاکرات شخصی اظهارنظر نمی‌کنم.

همچنین بیانیه ای نیز در سایت متعلق به تونی بلر منتشر شد که در آن آمده است: این خبر (احتمال همکاری بلر با ترامپ) ساختگی است.

روز گذشته دیلی میل در گزارشی عنوان کرده بود که بلر هفته گذشته با «جرد کوشنر» داماد و مشاور ترامپ، دیدار کرده تا درباره عهده‌دار شدن سمت مشاور دولت آمریکا در امور خاورمیانه مذاکره کند.

بر اساس این گزارش، بلر و کوشنر از ماه سپتامبر تاکنون ۳ بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند.

در ادامه بیانیه ای که در سایت بلر منتشر شده آمده است: بلر هیچ اقدامی برای آنکه فرستاده رئیس‌جمهوری آمریکا در خاورمیانه باشد، انجام نداده است. وی همچنین هیچ مذاکره‌ای درباره بر عهده گرفتن این سمت و یا هر سمت دیگری در کابینه جدید آمریکا انجام نداده است.

این وضعیت در حالی است که شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا با استناد به یک قانون قدیمی به دنبال اعلام جرم علیه بلر بر سر جنگ عراق هستند.

نمایندگان پارلمان بریتانیا معتقدند بلر باید به دلیل تخلف در انجام وظایف قانونی خود و درگیر کردن این کشور در جنگی که منجر به مرگ ۱۷۹ نیروی بریتانیایی شده، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.