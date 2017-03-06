۷۳میلیون تن کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور طی نشستی به ارایه گزارش عملکرد بندر شهید رجایی از ابتدای سال ۹۵ تا ابتدای اسفند ماه جاری، پرداخت و گفت: طی این مدت دو میلیون و ۸۲ هزار و ۴۵۰ TEU کانتینر با رشد ۳۵ درصدی در پیشرفته ترین بندرکانتیتری کشور تخلیه و بارگیری شد.

وی اضافه کرد: طی مدت یاد شده، بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۴ فروند شناور با تناژهای مختلف در این بندر پهلو گرفت که سه هزار و ۲ فروند از آن مربوط به شناورهای بالای هزار تن، بوده که ۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: طی یازده ماهه سال جاری، ۷۳ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۴۴ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۵ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: از این رقم، ۴۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۲ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی با رشد ۳۴ درصدی و ۲۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۳۲ تن با افزایش ۱۰ درصدی به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.

عفیفی پور حجم کل کالاهای ترانزیت شده از طریق این بندر را ۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۳۵۳ تن با افزایش ۲ درصدی اعلام کرد.

وی حجم کالاهای غیرنفتی صادر شده از بزرگترین بندر تجاری کشور را ۳۲ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۷۹۲ تن اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته، ۵۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تلاش های صورت گرفته به منظور تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر کانونی در منطقه، گفت: دو میلیون و ۱۳ هزار و ۳۸۸ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر ترانشیپ شد که در این بخش شاهد افزایش ۸۰ درصدی بودیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون کابوتاژ بیش از ۷۵ هزار و ۶۵۲ تن کالا به انجام رسید، گفت: طی این مدت، ۸ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۶۵ تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر وارد کشور شد.

عفیفی پور در بخش دیگری از سخنان خود از رشد ۳۳ درصدی صادرات فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: ۷ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۳۰۲ تن از این فرآورده ها به خارج از کشور صادر شد.

وی اضافه کرد: طی این مدت، دو میلیون و ۹۸۴ هزار و ۲۶ تن مواد نفتی با افزایش ۳۸ درصدی از طریق این بندر به داخل کشور وارد و ۶۷ هزار و ۷۳۶ تن از این گونه کالاها نیز ترانزیت شده است.

این مقام مسئول در پایان بیان کرد: کابوتاژ ۱۳ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۴۶۸ تن کالای نفتی در این بندر به ثبت رسید که یک درصد رشد مثبت را شاهد بودیم.