بیمارستان رازی بیرجند یکی از زیباترین بیمارستان های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح بیمارستان رازی بیرجند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ورودی بیمارستان رازی یکی از زیباترین بیمارستان های کشور است،گفت: این امر نشان دهنده رفتار، مهارت و اخلاق همکاران علوم پزشکی است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یکی از دانشگاه های قدیمی است و کادری مجرب دارد.

وزیر بهداشت ادامه داد: قابل تصور نبود این بیمارستان با ورودی و نمای زیبایی به بهره برداری برسد.

وی با ابراز خرسندی از تجهیزات بیمارستان، بیان کرد: اتاق عمل نیز به عنوان قلب بیمارستان کاملا مجهز بود.