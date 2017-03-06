بازسازی ۸۰ درصد گلزار شهدای استان کرمانشاه تا پایان سال ۹۵

حجت‌الاسلام هادی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازسازی قبور و گلزارهای شهدای استان کرمانشاه گفت: هم اکنون بیش از ۷۵ درصد گلزار شهدای استان بازسازی شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: در این راستا بازسازی برخی دیگر از گلزارهای شهدای استان نیز طی امسال در دستور کار است.

وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که طی برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان امسال بیش از ۸۰ درصد گلزارهای شهدای استان بازسازی شود.

حجت الاسلام عسگری در خصوص هزینه های در نظر گرفته شده برای بازسازی گلزارهای شهدا گفت: معمولا برای بازسازی هر قطعه قبر هزینه ای بالغ بر حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان مورد نیاز است که ما سعی کرده ایم در بازسازی قبور شهدا علاوه بر رعایت کیفیت هزینه کمتری از مبلغ مذکور صرف شده و قبور و مزار شهدا به بهترین شکل بازسازی شود.

وی در پایان تعداد شهدای کشورمان را بیش از۲۲۰ هزار و تعداد شهدای استان را ۹۸۰۰ شهید اعلام کرد.