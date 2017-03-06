خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد صالحی: از ۹ سالگی بسکتبال بازی میکرد و سال گذشته آخرین فصل حضورش به عنوان بازیکن را به همراه تیم رعنا گرگان در سوپرلیگ (ب) بسکتبال بانوان کشور تجربه کرد و البته همزمان وظیفه سرمربیگری این تیم را هم بر عهده داشت.
«نیکا بیک لیک لی» بدون شک یکی از بهترینهای بسکتبال بانوان گرگان در یک دهه اخیر بوده که سابقه حضور در تیمهای صباباتری قزوین و دانشگاه آزاد تهران و قهرمانی و نایب قهرمانی سوپرلیگ بسکتبال بانوان را در کارنامه دارد.
وی همچنین چندین دوره در عضویت تیم ملی امید و دانشجویان بسکتبال بانوان کشور بود و بارها در اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان بزرگسالان ایران حضور یافت.
بیک لیک لی در فصلی که گذشت هدایت تیم بسکتبال باتوان دانشگاه گلستان را بر عهده داشت و به همراه این تیم عنوان چهارم سوپرلیگ (ب) بسکتبال بانوان کشور را کسب کرد.
وی در گفتگویی مفصل با خبرنگار مهر از وضعیت بسکتبال بانوان گرگان در یک دهه اخیر، انحلال نماینده گرگان در سوپرلیگ (آ) و بی توجهی به بسکتبال بانوان این شهر سخن گفت که متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است.
* وضعیت بسکتبال بانوان گرگان در یک دهه اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱۳ سال پیش بود که تیم گرگان در جمع چهار تیم برتر لیگ بسکتبال بانوان کشور قرار گرفت و یک نسل طلایی در اختیار داشت، اما کسی قدر آن را ندانست و بازیکنان به تیمهای دیگر رفتند. نکته منفی اینجاست که پشتوانه سازی برای بسکتبال بانوان گرگان انجام نشد و همان نسل تا کنون در حال بازی کردن هستند.
* یعنی طی این یک دهه بسکتبال بانوان گرگان بازیکن جدیدی معرفی نکرد؟
متاسفانه در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بازیکنی نساختیم و من به همراه ریحانه باقری و مهلا طاهری بازماندههای آن نسل هستیم. اینکه طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بازیکنی نساختیم غفلت بزرگی است و اگر در حال حاضر بخواهیم تیمی در بالاترین سطح بسکتبال بانوان کشور داشته باشیم با مشکل بازیکن مواجه خواهیم بود.
* نماینده بسکتبال گرگان در سوپرلیگ (آ) بسکتبال بانوان کشور سال گذشته با بیش از یک دهه حضور در بالاترین سطح منحل شد، به نظر شما چرا این اتفاق رخ داد؟
در انحلال این تیم یک مجموعه مقصر هستند، دو سال قبل که آقای سبطی اسپانسری تیم گرگان در سوپرلیگ (آ) بسکتبال بانوان را بر عهده گرفت، خودش از قرارداد بازیکنان خبر نداشت و نمیدانست که باید پرداخت شود، این قراردادها توسط واسطهای نوشته شده بود که هیچ آشنایی با بسکتبال نداشت.
دو سال قبل که آقای سبطی اسپانسری تیم گرگان در سوپرلیگ (آ) بسکتبال بانوان را بر عهده گرفت، خودش از قرارداد بازیکنان خبر نداشت و نمیدانست که باید پرداخت شود، این قراردادها توسط واسطهای نوشته شده بود که هیچ آشنایی با بسکتبال نداشت.
* یعنی مبالغ غیر معقول در قراردادها نوشته شده بود؟
بله، قرارداد یک بازیکن باید بر اساس عملکرد وی باشد و چرا باید به بازیکنی که چند سال خانه نشین بوده مبلغ بیشتری بدهیم و به جای آن از بازیکن جوان گرگانی خودمان استفاده نکنیم.
* به عقیده شما این قراردادهای غیر معقول موجب فروپاشی تیم گرگان در سوپرلیگ (آ) شد؟
در این اوضاع نابسامان ورزش بانوان، زمانی که کسی اسپانسر تیم میشود نباید سو استفاده و جیبهایش را خالی کنیم، آقای سبطی متعهد بوده که قراردادها را پرداخت کند، اما یک مجموعه موجب انحلال نماینده گرگان در بالاترین سطح بسکتبال بانوان کشور شدند.
* امسال تیم دانشگاه گلستان در سوپرلیگ (ب) بسکتبال بانوان شرکت کرد، از وضعیت حامی مالی این تیم بگویید.
دکتر یغمایی رئیس دانشگاه گلستان به ما اعتماد کرد تا در سوپرلیگ (ب) شرکت کنیم و ما هم سعی کردیم به مجموعهای که اجباری برای تیمداری ندارد توجه کنیم. در کشور ما برای ورزش بانوان هزینه آنچنانی نمیشود و زمانی که اسپانسری قدم بر میدارد نباید طلبکار باشیم زیرا همین را هم از دست خواهیم داد.
* پس میترسید همین حامی مالی هم از بین برود.
بله ما سالها در بسکتبال بانوان گرگان اسپانسر داشتیم و آنها را از دست دادیم، برخی افراد با نگاه مثبت برای حمایت از بسکتبال بانوان گرگان ورود کردند که کارخانه دار هم نبودند اما فراری شدند، پس ما نباید توقع زیادی از اسپانسری که حاضر میشود به ورزش بانوان کمک کند داشته باشیم.
* به همراه تیم دانشگاه گلستان عنوان چهارم سوپرلیگ (ب) بسکتبال بانوان کشور را کسب کردید. از فصلی که گذشت بگویید.
تیم ما در روز آخر بسته شد و بدون بدنسازی و بازی تدارکاتی وارد مسابقات شدیم و هیچ کدام از بازیکنان قرارداد نداشتند اما توانستیم بین ۹ تیم مقام چهارم را کسب کنیم و به بازیکنانم خسته نباشید میگویم که زحمت زیادی در این فصل کشیدند.
* وضعیت تیمداری دانشگاه گلستان برای فصل آینده چگونه است؟
متاسفانه هز سال این نگرانی وجود دارد که آیا بسکتبال بانوان گرگان برای فصل بعد تیمداری خواهد کرد یا خیر. برای فصل بعد هنوز با دانشگاه گلستان مذاکرهای نداشتیم و باید ببینیم چه خواهد شد.
* بسیاری از اهالی بسکتبال بانوان گرگان معتقد هستند که شهرداری و شورای شهر باید در کنار تیم مردان از تیم بانوان هم حمایت کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
متاسفانه این موضوع که شهرداری و شورای شهر به تیم بسکتبال بانوان گرگان کمک کنند تبدیل به یک داستان تکراری شده است. هر ساله این موضوع مطرح میشود که ۱۰ درصد از بودجه تیم لیگ برتری مردان شهرداری گرگان به بسکتبال بانوان اختصاص داده شود، اما این اتفاق هیچ گاه رخ نداد. مگر میشود که یک حرف این همه سال زده شود ولی اتفاقی رخ ندهد؟
* پس به نظر شما مشکل کجاست؟
من فکر میکنم مشکل ما فراتر از شورای شهر، شهرداری و استانداری بوده و جامعه ما پذیرش ورزش بانوان را ندارد. حتی اگر یک درصد هزینههای تیم بسکتبال مردان شهرداری گرگان برای بسکتبال بانوان این شهر هزینه شود، کمک حال خواهد بود.
* یعنی نمیتوان امیدی به کمک مسئولین شهر گرگان داشت؟
به من ثابت شده که شورای شهر گرگان بودجهای برای تیم بسکتبال بانوان این شهر مصوب نخواهد کرد و من هم دیگر سمت مسئولین نمیروم زیرا امیدی به آنها نیست.
این همه نماینده مجلس و شورای شهر طی این سالها آمدند و رفتند اما من هیچ گاه کمکی ندیدم. جامعه بسکتبال بانوان بدانند که انتخابات هیچ گاه سودی برای آنها نخواهد داشت و دیگر به کسی رای نمیدهم که بخواهد تیم ما را نگه دارد.
* یعنی درخواست از مسئولین شهری برای حمایت از بسکتبال بانوان گرگان اشتباه است؟
بله این راه اشتباه است، به عقیده من همه اینها بازیهای سیاسی است که دردی از ما دوا نخواهد کرد. یکی از نمایندگان کنونی مجلس قبل از انتخابات با ما جلسهای گذاشت و به نوعی حمایت جامعه ورزش پشت ایشان بود اما اکنون هیچ اطلاعی از وضعیت بسکتبال بانوان گرگان ندارد. این همه نماینده مجلس و شورای شهر طی این سالها آمدند و رفتند اما من هیچ گاه کمکی ندیدم. جامعه بسکتبال بانوان بدانند که انتخابات هیچ گاه سودی برای آنها نخواهد داشت و دیگر به کسی رای نمیدهم که بخواهد تیم ما را نگه دارد.
* پس با این وضعیت بسکتبال بانوان گرگان همواره بلاتکلیف خواهد ماند.
بله این اتفاقی است که هر سال با آن رو به رو هستیم، سرنوشت ما دست خودمان نیست و آیندهای را نمیتوانیم پیش بینی کنیم. تنها چیزی که دل ما به آن خوش است عشق و اعتبار است و بتوانیم از ارتباطها برای کمک به بسکتبال بانوان گرگان استفاده کنیم.
* همواره گرگان را به عنوان یکی از قطبهای بسکتبال بانوان ایران میشناختند، نظر شما در این رابطه چیست؟
گرگان در گذشته قطب بسکتبال بانوان بود، اما اکنون پول حرف اول را دز ورزش میزند و وقتی پول نباشد نمیتوان نتیجه گرفت.
* اگر تصور کنیم که اسپانسری بخواهد برای حمایت از بسکتبال بانوان گرگان ورود کند، آیا ابزار لازم برای حضور در مسابقات وجود دارد؟
زمانی که من از گرگان رفتم تا زمانی که برگشتم همان بازیکنها بازی میکردند، به دلیل اینکه در ردههای پایه کار نکردیم مشخص بود که به زور میتوانیم یک تیم در لیگ داشته باشیم.
* اما در این چند سال بازیکنان جوانی در ترکیب تیم گرگان به میدان رفتند.
بله از چهار سال قبل به این نتیجه رسیدم که باید جوانگرایی انجام دهیم و کار روی ردههای پایه را آغاز کردم، اکنون ۷۰ شاگرد میکرو بسکتبال دارم و مطمئن باشید ۱۰ سال بعد گرگان میتواند چهار تیم در لیگهای کشور داشته باشد.
* در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید.
امیدوارم روزی برسد که ورزش بانوان جایگاه خود را در کشور پیدا کند و تیم بسکتبال بانوان گرگان هم از بلاتکلیفی که هر ساله با آن رو به رو است، رها شود.
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