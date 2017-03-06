به گزارش خبرنگار مهر،علیرغم بارش برف در شهرستان های غرب استان تهران مانند شهریار ونیز شهرستان های شمال شرق استان تهران مانند فیروزکوه و دماوند اما هنوز خبری از تعطیلی مدارس استان نیست.

اصغر خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هنوز تصمیمی در مورد تعطیلی مدارس استان تهران گرفته نشده است.

وی افزود: ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به دقت اوضاع جوی و بارش ها و نیز برودت هوا را زیر نظر دارند و گزارش های خود را به اداره کل ارسال می کنند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران افزود:به محض تصمیم گیری در مورد تعطیلی مدارس شهرستان های استان تهران اطلاع رسانی خواهد شد.