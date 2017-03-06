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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:

هنوز تصمیمی در مورد تعطیلی مدارس استان تهران گرفته نشده است

هنوز تصمیمی در مورد تعطیلی مدارس استان تهران گرفته نشده است

تهران-مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت:هنوز تصمیمی در مورد تعطیلی مدارس استان تهران گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر،علیرغم بارش برف در شهرستان های غرب استان تهران مانند شهریار ونیز شهرستان های شمال شرق استان تهران مانند فیروزکوه و دماوند اما هنوز خبری از تعطیلی مدارس استان نیست.

اصغر خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هنوز تصمیمی در مورد تعطیلی مدارس استان تهران گرفته نشده است.

وی افزود: ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به دقت اوضاع جوی و بارش ها و نیز برودت هوا را زیر نظر دارند و گزارش های خود را به اداره کل ارسال می کنند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران افزود:به محض تصمیم گیری در مورد تعطیلی مدارس شهرستان های استان تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 3924549

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