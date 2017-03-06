شناسایی ۶۲ کانون آسیب زا در عرصه های طبیعی استان ایلام

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید شش میلیون اصله نهال گرم و سردسیری مقاوم، ایجاد پنج هزار هکتار جنگل کاری اقتصادی و مشارکتی، کشت گیاهان دارویی در ۵۰ هکتار، ایجاد نخستین نهالستان تخصصی گل محمدی در کشور در شهرستان سرابله، ۲۵۰ هکتار خلع ید تصرف اراضی ملی، واگذاری ۹ هزار هکتار از اراضی ملی به مردم، مبارزه با گیاه نیمه انگلی در سطح ۱۰ هزارهکتار را از جمله برنامه ها و فعالیت های این اداره کل در سال جاری بوده است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین و وسیع ترین کانون های تولید ریزگرددر استان واسط در شرق عراق و همسایگی استان ایلام قرار دارد.

احمدی عنوان کرد: این کانون تولید ریزگرد که استان ایلام را تحت تاثیر قرار داده امسال با همکاری استانداری های ایلام و واسط در سطح یک هزار و ۶۰۰ هکتار در حال اجرا است که در مرحله نخست آن ۸۲ کیلومتر از مهران تا شهر کوت مرکز استان واسط در حال اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام نیز گفت: امروزه طبیعت با چالش های مهمی چون تغییرات اقلیمی و گرمایش زیاد زمین مواجه است که این چالش ها آثار زیان باری نظیر خشکسالی، گرد وغبار، آتش سوزی جنگل ها، خشکیدگی درختان بلوط و نابودی اکوسیستم طبیعی گیاهی و جانوری در پی دارد.