تهدید سلامت شنوایی شاغلان محیط های صنعتی

رضوان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمار کم شنوایان استان بوشهر اشاره کرد و افزود: براساس آمار دفتر کم شنوایان بهزیستی در سال ۹۴ ، در استان بوشهر ۲۰۴۰ نفر کم شنوا و ناشنوا داریم.

وی با اشاره به مهم ترین چالش شنوایی شناسی در استان بوشهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی بعضی شهرستان های استان مانند عسلویه یا پارس جنوبی، گفت: استان بوشهر تبدیل به یک قطب صنعتی در کشور شده که چند صد هزار نفر در محیط های صنعتی استان آن مشغول کار هستند و شنوایی آنها تحت تاثیر صداهای بلند این محیط ها قرار دارد.

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی استان بوشهر ادامه داد: تمامی افراد شاغل در محیط صنعتی، کم و بیش با سر و صدای محیطی و شغلی سر و کار دارند و باید پیشگیری از آسیب های شنوایی در این زمینه مد نظر قرار گیرد. همچنین نحوه انجام ادیومتری طب کار این افراد هنوز با مشکلات عدیده ای همراه است و از حضور متخصصین شنوایی شناس در این زمینه استفاده نشده است.

دشتی تصریح کرد: دخالت افراد غیر شنوایی شناس در این حوزه بسیار مشاهده می شود و باعث انجام کار غیرعلمی، غیر تخصصی و هم تبعات اقتصادی، روانی و جسمی نامناسب برای خود افراد شاغل در این محیط است.

وی با اشاره به اینکه انجام و ارزیابی شنوایی افراد برعهده شنوایی شناس است، گفت: مطابق با قوانین طب کار همچنین اساسنامه تأسیس ارزیابی دفتر شنوایی، انجام ارزیابی ادیومتری و شنوایی افراد تنها در حیطه و وظایف دانش آموخته های شنوایی شناسی است.

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی بوشهر افزود: دفتر طب کار وزارت بهداشت با ارسال قوانین مدون به تمامی معاونت های درمان و دفاتر طب کار معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی بر اهمیت انجام ارزیابی شنوایی انحصارا توسط فرد شنوایی شناسی تاکید کرده تا جهت رفع مشکل و جلوگیری از انجام چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: فرد دانش آموخته شنوایی شناس در حوزه شنوایی و مسائل مرتبط با آن در دوران تحصیل خود آموزش های لازم را دریافت کند و در حوزه ارزیابی شنوایی و سایر مسائل مرتبط تربیت می شود به طور قطع نقش آن در همراهی با یک متخصص گوش، حلق و بینی از صلاحیت و شایستگی بالاتری نسبت به سایر کادر درمان و توانبخشی در سلامت شنوایی برخوردار است.

دشتی با اشاره به اینکه لازم است افراد در محیط های پر سر و صدا ۶ ماه یکبار سلامت گوش خود را چک کنند، گفت: توصیه می شود افراد بدون عوامل خطر به طور سالیانه و افراد بزرگسال در معرض عوامل خطر همچون افراد شاغل در محیط پر سر و صدا، افراد دارای کم شنوایی یک طرفه و...، ٦ ماه یکبار به صورت دوره ای شنوایی خود را چک کنند.

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی استان بوشهر اضافه کرد: پوشش بیمه ای در ایران محدود بوده و یا ایجاد موانع بسیار از پرداخت هزینه های هرچند اندک خودداری می نماید، لذا با توجه به اینکه خرید پروتز سمعک نیازمند هزینه زیاد دارد و در بعضی موارد شامل وسایل کمک شنوایی، هزینه های جلسات تربیت شنوایی، خدمات پشتیبانی همچون تعمیر و تنظیم سمعک بود که پوشش بیمه ای این خدمات ضرورت دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیار مشاهده می شود که خانواده ها از فرایند توانبخشی شنوایی که مستلزم زمان و پیگیری مجدانه است به دلیل هزینه های زیاد آن منصرف شده یا روند کامل درمان را طی نمی کنند که همه این مسائل ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن خدمات شنوایی شناسی را نشان می دهند.