آموزش همگانی در مراقبت از انفال ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح دوشنبه در همایش استانی روز درختکاری به میزبانی منابع طبیعی سمنان، فرهنگ سازی در نگهداری از انفال و منابع خدادادی را نیازمند برنامه ریزی مدون در مقوله فرهنگ سازی و آموزش دانست و ابراز داشت: باید در راستای آگاهی مردم از چگونگی نگهداری صحیح منابع طبیعی اقدام کرد.

وی افزود: این بدان معنا نیست که دولت پیشگام اجرای طرح ها باشد و مردم به دنبال آن، بلکه امروز نهادهای دولتی تنها باید ناظر و برنامه ریز حرکت هایی باشند که مستقیما به دست مردم و برای مردم انجام می شود لیکن باید کارها را به مردم و سمن های فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست بسپاریم.

استاندار سمنان با بیان اینکه مردم می بایست مجری برنامه های حفظ و نگهداری از محیط زیست طبیعی خودشان باشند، گفت: تجربه سال های متمادی عمر با برکت انقلاب اسلامی نشان می دهد که هرکجا امور مملکت به دست مردم سپرده شد، بهترین نتایج کسب شد که نمونه آن را در دفاع مقدس، دوران سازندگی و ... می توانیم مشاهده کنیم.

خباز با تاکید بر ضرورت آموزش همگانی در مراقبت از انفال، ابراز داشت: دین مبین اسلام به کرات در حفظ منابع خدادادی تاکید کرده است لذا باید درباره مدیریت منابع حساسیت به خرج داد که این حساسیت با آموزش همگانی میسر می شود.

وی افزود: پیوند بین آموزش و پرورش و منابع طبیعی بسیار مهم و ارزشمند است چرا که می تواند سرآغاز تحولات شگرف در جامعه ای باشد که در آن زندگی می کنیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه رئیس جمهور روز گذشته در آئین درختکاری، حیات و ممات بشر را در گرو محیط زیست و منابع طبیعی دانست، گفت: برای اینکه طبیعت استان سمنان همیشه تداوم و قوام داشته باشد با همه مردم استان هریک به عنوان همیار طبیعت نقش آفرینی کنند و از حفظ و حراست از منابع طبیعی غفلت نکنند.

خباز با بیان اینکه همیاران طبیعت مسئولیت پذیری و غرور ملی را در جامعه نهادینه می کنند، تاکید داشت: نوجوانان و جوانان همیاران طبیعت یک پتانسیل خوب برای تشویق خانواده برای دوستی با طبیعت هستند که در روزهای هفته منابع طبیعی مشارکتشان را به وضوح مشاهده می کنیم.