همکاری دانشگاه ایلام و منابع طبیعی برای نهای کاری

محمد علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه ایلام با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ایلام مقرر شده تا پایان اسفند ماه امسال هفت هزار متر از اراضی بایر و بیابانی این دانشگاه نهال کاری شود.

وی افزود: امروز باغ زیتون این دانشگاه به وسعت سه هزار و ۵۰۰ متر کاشت می شود و برنامه دانشگاه در سال آینده تبدیل چهار و نیم هکتار از اراضی دانشگاه به بوستان است.

وی رسالت اصلی دانشگاه را دستیابی به زندگی سالم و بهداشت همراه با توسعه پایدار و همه جانبه ذکر کرد و افزود: تحقق این سیاست ها تنها در گرو داشتن طبیعتی شاداب و سالم است.