  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

رئیس دانشگاه ایلام خبر داد:

همکاری دانشگاه ایلام و منابع طبیعی برای نهای کاری

همکاری دانشگاه ایلام و منابع طبیعی برای نهای کاری

ایلام-رئیس دانشگاه ایلام از همکاری دانشگاه ایلام و منابع طبیعی استان برای نهال کاری در عرصه های بیابانی خبر داد.

محمد علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه ایلام با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ایلام مقرر شده تا پایان اسفند ماه امسال هفت هزار متر از اراضی بایر و بیابانی این دانشگاه نهال کاری شود.

وی افزود: امروز باغ زیتون این دانشگاه به وسعت سه هزار و ۵۰۰ متر کاشت می شود و برنامه دانشگاه در سال آینده تبدیل چهار و نیم هکتار از اراضی دانشگاه به بوستان است.

وی رسالت اصلی دانشگاه را دستیابی به زندگی سالم و بهداشت همراه با توسعه پایدار و همه جانبه ذکر کرد و افزود: تحقق این سیاست ها تنها در گرو داشتن طبیعتی شاداب و سالم است.

کد مطلب 3924564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها