ناصر وحدتی پژوهشگر و سرپرست گروه موسیقی «گیل و آمارد» گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های انجام گرفته این گروه بیان کرد: روزهای آغازین سال ابتدا در رشت و بعد در رودسر، رامسر و سپس باز هم در رشت تازه ترین کنسرت های گروه را برگزار می کنیم و طبق شیوه همه ساله بنای ما این است که با آغاز سال نو طرح های جدیدی را نیز برای اجرا ارائه دهیم.

وی ادامه داد: اجرای کنسرت در رشت و مناطق دیگر استان گیلان همواره آغازگر فعالیت های گروه «گیل و آمارد» در عرصه موسیقی بوده و ما دوست داریم اگر برنامه جدیدی از گروه معرفی می شود ابتدا از محل بومی و زادگاه ما باشد که این موضوع خوشبختانه فرآیند خوبی را نیز برای حوزه مخاطب شناسی پدید آورده است. به همین جهت ما بعد از اجرای برنامه در گیلان، در مازندران و سپس در بندرعباس کنسرت می دهیم و پس از آن نیز برنامه ریزی هایی برای برگزاری کنسرت در تهران خواهیم داشت.

سرپرست گروه موسیقی «گیل و آمارد» با اشاره به فعالیت های دیگر خود در عرصه موسیقی گفت: روز بیستم فروردین ماه سال آینده به همت حوزه هنری استان گیلان مراسم رونمایی از تازه ترین اثر تالیفی من برگزار می شود که در این آلبوم بیش از ۲۴۰ ترانه منطقه دیلمان به زبان گالشی به مخاطبان ارائه شده است. البته در زمینه برگزاری کنسرت های خارج از کشور هم برنامه هایی انجام گرفته به محض قطعی شدن درباره آن اطلاع رسانی می شود.

گروه موسیقی «گیل و آمارد» گیلان بیش از ۱۰ سال قبل فعالیت خود در عرصه موسیقی نواحی را به سرپرستی ناصر وحدتی آغاز کرده است. اعضای گروه تاکنون در تالار وحدت تهران، تالار اندیشه حوزه هنری تهران، شهر لاهیجان، رشت و نیز جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه پرداخته اند. این گروه تاکنون در کشورهای اروپایی نیز به اجرا کنسرت برای علاقمندان به موسیقی نواحی پرداخته است.