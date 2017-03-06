روند بیماری سالک در مهران رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در نشست شورای بیماری سالک افزود: بیماری سالک در مهران به نسبت پنج سال گذشته رو به کاهش است و در این زمینه برای رسیدن به مقصد همکاری دستگاه های متولی باید بیشتر شود.

وی با اشاره به نقش مهم مرز بین المللی مهران به عنوان پیشانی جمهوری ایلامی ایران، گفت: برای مقابله با بیماری سالک در شهرستان مهران باید از اعتبارات ستاد مدیریت بحران استفاده کرد.

کلانتری خواستار توجه ویژه متولیان امر در راستای مقابله با این بیماری شد و تصریح کرد: در اعتبارات سال آینده باید توجه ویژه ای به مقوله مبارزه و پیشگیری از بیماری سالک داشته باشیم.

در این نشست فرماندار مهران اقدامات انجام شه در این شهرستان را تشریح کرد و گفت: روند بیماری روبه کاهش و تحت کنترل است.

مراد ناصری افزود: تشکیل کمیته سالک؛ لای روبی جداول و شستشوی آنها، جمع آورزی زباله ها و آسفالت سطح شهر را از مهمترین برنامه های پیش روی فرمانداری مهران اعلام کرد و تصریح کرد: برای مهار این بیماری نیاز به آموزش همگانی داریم.