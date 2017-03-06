زمان برگزاری مسابقات پاراتکواندو قهرمانی آسیا بار دیگر تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسعود لشکری رئیس انجمن پاراتکواندو با اعلام این خبر، گفت: زمان برگزاری رقابتهای پاراتکواندو قهرمانی آسیا برای دومین بار تغییر کرد. این مسابقات ابتدا قرار بود تیرماه سال ۱۳۹۶ در کشور کره جنوبی برگزار شود که زمان آن جلو افتاد و مقرر شد فروردین ماه سال آینده برگزار شود. درحالیکه برای برگزاری اردوهای تیم ملی برنامه ریزی کرده بودیم فدراسیون جهانی تکواندو بار دیگر از تغییر زمان این بازی ها خبر داد.

مسعود لشکری اظهار داشت: براساس اعلام جدید فدراسیون جهانی تکواندو، این رقابتها تیرماه سال ۱۳۹۶ در کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد.

وی در خصوص لغو اردوهای تیم ملی گفت: اردوهای آمادگی تیم ملی نیز قرار بود از پنجشنبه پنجم اسفندماه آغاز شود که با تغییر زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا اردوها نیز لغو و به سال آینده موکول شد.



رئیس انجمن پاراتکواندو خاطرنشان کرد: رقابتهای آسیایی سطح بسیار بالایی دارد و تیم های شرکت کننده با توجه به تعویق زمان برگزاری مسابقات، فرصت بیشتری برای بالا بردن آمادگی خود دارند.