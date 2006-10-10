بايد يك تيم رسانه اي منسجم به رئيس جمهور مشاوره دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، عزت الله ضرغامي كه براي ارايه گزارش از عملكرد رسانه ملي به مجلس شوراي اسلامي آمده بود به خبرنگاران گفت: رسانه ملي بر اساس وظيفه ذاتي خود، تقويت قواي كشور به ويژه دولت را در دستور كار دارد.

وي كه در واكنش به انتقادات شب گذشته دكتر احمدي نژاد از صداوسيما سخن مي گفت، افزود: صدا وسيما در هر دوره تلاش كرد تا وظيفه خود را به نحو مطلوبي انجام دهد ونسبت به دولت نهم نيز اين گونه بوده است و در همه بخش ها با دولت همفكري و همكاري دارد.

ضرغامي با بيان اينكه پس از اظهارات رئيس جمهور سعي كرد در تماس با مسئولان حوزه رياست جمهوري از موارد انتقادي دكتر احمدي نژاد مطلع شود اضافه كرد : مسئولان رياست جمهوري تا ديروقت پاسخگو نبودند وموفق نشدم با مسئولان دفتر آقاي احمدي نژاد صبحت كنم.

رئيس صدا و سيما از تيم رسانه اي دولت خواست براي جلوگيري از بروز مشكلات آتي به نحو مطلوب تري به وظايف خود عمل نمايند.

ضرغامي در ادامه درخصوص سخنان رئيس جمهور مبني بر گزارش هاي غيرواقعي رسانه ملي از قيمت سكه، طلا و اعلام قيمت 120 هزار توماني براي آن درحاليكه بانك مركزي سكه را با قيمت 165 هزار تومان عرضه مي كرد اظهار داشت: چندي پيش قيمت سكه به دلايل مختلف به وضع غيرعادلانه رشد يافت.

وي اضافه كرد: صدا وسيما يكي از بهترين عملكردهاي اقتصادي خود را در آن مقطع با يك برنامه ريزي وسيع و با تهيه گزارشات مناسب ارايه كرد.

"خوشبختانه با تلاش هاي صدا وسيما و برنامه ريزي هاي دقيق قيمت مجازي سكه كنترل شد و به حالت عادي برگشت و قطعا بر اساس نظر آقاي رئيس جمهور كه تاكيد داشت قيمت سكه بايد بر اساس قيمت بانك مركزي اعلام شود عمل نمي كنيم."

ضرغامي متذكر شد: از نظر ما قيمت سكه وارزاق مردم بر اساس آنچه كه در بازار عرضه مي شود اعلام مي شود و اگر صدا وسيما يك قيمت اعلام كرده و مردم با قيمت ديگري در سطح خيابان مواجه شوند اعتماد آنها از ما سلب مي شود.

رئيس رسانه ملي تصريح كرد: اعتماد مردم بالاترين سرمايه ماست و آن را با هيچ چيز معامله نمي كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه درخصوص قيمت ميوه نيز در نوروز سال 85 اقدام مشابه صورت گرفت، گفت: با يك برنامه ريزي خوب وآمادگي دولت، قيمت ميوه كنترل و از پيدايش قيمت هاي كاذبي كه در سال هاي گذشته وجود داشت جلوگيري شد.

ضرغامي ادامه داد: درباره طرح ضيافت نيز اين روال شايد گسترده تر و با تعهد و برنامه ريزي بيشتر ادامه يافت ولي به دلايل مختلف اين طرح در خصوص برخي اقلام موفق نبود.

"هنگامي كه اعلام مي شود نرخ گوشت 3 هزار و 900 تومان است، اما در بازار با نرخ 6 هزار تومان عرضه مي شود ما وظيفه داريم اطلاع رساني كنيم."

وي با بيان اينكه صدا وسيما به بررسي پديده گراني نپرداخته تا مورد اعتراض قرار گيرد اظهار داشت: فضاي صدا وسيما فضاي تعامل وهمكاري با اركان نظام و مسير همه 250 بخش خبري ما همگام با سياست هاي دولت است.

رئيس سازمان صدا و سيما درعين حال با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص گراني و تاكيد ايشان بر حل مشكل موجود تصريح كرد: ابعاد قضيه گراني براي همگان كاملا روشن شده است وشايد رئيس جمهور فرصت نمي كند همه برنامه هاي سيما را ببنيد وگزارشاتي كه به او مي رسد واقعا ناقص ونادرست است.

ضرغامي در پايان با تاكيد بر لزوم ارايه مشاوره به رئيس جمهور از سوي يك تيم رسانه اي منسجم خاطرنشان كرد: حاضريم بر حسب وظيفه ذاتي خود، اين كار را بر عهده گيرم تا خداي ناكرده بعضي گلايه ها كه جايگاهي ندارد در سطح ملي مطرح نشود.