  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

دبیر دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی منصوب شد

دبیر دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی منصوب شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با صدور حکمی دبیر هنری دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حکمی احمد صدری را به عنوان دبیر هنری دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی معرفی کرد.

در حکم برزین ضرغامی آمده است:

«نظر به تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «دبیر تخصصی و هنری دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی» از مجموعه برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) منصوب می شوید. شایسته است نسبت به برنامه ریزی؛ هماهنگی های لازم؛ تشکیل جلسات مستمر و دعوت از هنرمندان شاخص در راستای برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی اقدام فرمایید. سعادت و سربلندی شما را در خدمت به ساحت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

احمد صدری همزمان با دبیری هنری جشنواره آواها و نواهای رضوی، دبیری دهمین جشنواره موسیقی نواحی را نیز عهده دار است.

دومین جشنواره سراسری آواها ونواهای رضوی مردادماه سال آینده در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3924594
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها