دبیر دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حکمی احمد صدری را به عنوان دبیر هنری دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی معرفی کرد.

در حکم برزین ضرغامی آمده است:

«نظر به تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «دبیر تخصصی و هنری دومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی» از مجموعه برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) منصوب می شوید. شایسته است نسبت به برنامه ریزی؛ هماهنگی های لازم؛ تشکیل جلسات مستمر و دعوت از هنرمندان شاخص در راستای برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی اقدام فرمایید. سعادت و سربلندی شما را در خدمت به ساحت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

احمد صدری همزمان با دبیری هنری جشنواره آواها و نواهای رضوی، دبیری دهمین جشنواره موسیقی نواحی را نیز عهده دار است.

دومین جشنواره سراسری آواها ونواهای رضوی مردادماه سال آینده در تهران برگزار می شود.