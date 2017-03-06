مانور بسیج سلامت نوروزی در شهرستان دیر برگزار شد

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: این مانور همزمان با سراسر کشور و با هدف نظارت و بازرسی بر تمامی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و خوراکی در این شهرستان آغازشده که تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ نیز ادامه خواهد داشت.
عادل مقدس با بیان اینکه شش تیم بازرسی سلامت نوروزی در شهرستان دیر فعال است، اظهار کرد: نظارت بر مراکز حساس تهیه و توزیع مواد غذایی بهویژه رستورانها، شیرینی و آجیلفروشیها، مراکز بینراهی، فست فودها، همچنین اماکن عمومی شامل هتلها، مهمانسراها، پایانههای مسافربری، پارکها، مدارس و محلهای اسکان مسافران نوروزی از مهمترین محورهای اجرای این طرح نوروزی است.
وی با اشاره به زمان کار بازرسان تصریح کرد: نظارت بازرسان بر اماکن عمومی و مراکز اغذیهای و رستورانهای بینراهی از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۰ شب در مناطق شهری و روستایی و در تمامی ایام هفته بهویژه روزهای تعطیل ادامه دارد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل تیمهای نظارتی یادآور شد: مردم میتوانند هرگونه تخلف در این راستا را به همکاران ما مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت و یا به سامانه ثبت شکایات بهداشت محیط به شماره ۱۹۰ اطلاع دهند.
در این مانور ادارات هلالاحمر، دامپزشکی، شهرداری، اصناف، حفاظت محیطزیست، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به همراه شبکه بهداشت و درمان حضور داشتند.
نظر شما