عناوین روزشمار هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده عناوین روز شمار «هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» که از تاریخ سه شنبه: ۹۵/۱۲/۲۴ لغایت دوشنبه: ۳۰/۱۲/۹۵ است، به شرح ذیل اعلام شد:

سه شنبه ۹۵/۱۲/۲۴ زن؛ نهضت علمی و تولید ملی و اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه ۹۵/۱۲/۲۵ زن؛ خانواده پایدار،تربیت سازنده و نسل بالنده

پنج شنبه ۹۵/۱۲/۲۶ زن؛ انقلابی گری، ایثار و ولایتمداری

جمعه ۹۵/۱۲/۲۷ زن؛ عدالت اجتماعی، کرامت زن مسلمان و حقوق شهروندی

شنبه ۹۵/۱۲/۲۸ زن؛ معنویت، امنیت و نشاط اجتماعی

یکشنبه ۹۵/۱۲/۲۹ زن؛ معرفت دینی، هویت اسلامی و زندگی فاطمی

دوشنبه ۹۵/۱۲/۳۰ زن؛ سبک زندگی ایرانی-اسلامی و احیای مکتب فاطمی