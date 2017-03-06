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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

عناوین روزشمار هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اعلام شد

عناوین روزشمار هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اعلام شد

در آستانه میلاد با سعادت دخت نبی اکرم(ص) حضرت زهرای اطهر(س) ازسوی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی عناوین روز شمار هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده عناوین روز شمار «هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» که از تاریخ سه شنبه:  ۹۵/۱۲/۲۴ لغایت دوشنبه: ۳۰/۱۲/۹۵ است، به شرح ذیل اعلام شد:

سه شنبه      ۹۵/۱۲/۲۴    زن؛  نهضت علمی و تولید ملی و اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه    ۹۵/۱۲/۲۵      زن؛  خانواده پایدار،تربیت سازنده و نسل بالنده

پنج شنبه     ۹۵/۱۲/۲۶     زن؛ انقلابی گری، ایثار و ولایتمداری

جمعه       ۹۵/۱۲/۲۷       زن؛ عدالت اجتماعی، کرامت زن مسلمان و حقوق شهروندی

شنبه        ۹۵/۱۲/۲۸      زن؛ معنویت، امنیت و نشاط اجتماعی

یکشنبه     ۹۵/۱۲/۲۹       زن؛ معرفت دینی، هویت اسلامی و زندگی فاطمی

دوشنبه    ۹۵/۱۲/۳۰       زن؛  سبک زندگی ایرانی-اسلامی و احیای مکتب فاطمی 

کد مطلب 3924617

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