همدان گنج کشف نشده گردشگری مذهبی/امامزادگان در انتظار مسافران

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: بدون شک همدان را باید یکی از مناطق ارزشمند ایران در بخش گردشگری نامید، سرزمینی که در چهار سوی آن جاذبه ‌های گوناگونی در زمینه ‌های مختلف طبیعی و تاریخی و مذهبی نهفته ‌است و آن را به یکی از مراکز گردشگری دنیا تبدیل کرده است.

با نیم نگاهی به‌ همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران می‌ توان آن را چون نگینی درخشان برتارک ایران که چشم ودل هربیننده ‌ای را می‌ فریبد، مشاهده کرد.

نگاهی گذرا به وضعیت گردشگری استان همدان بیانگر آن است که در این شهر پتانسیل ها و توانمندی های گردشگری و مذهبی فراوانی وجود دارد که می توان با تقویت این پتانسیل ها راه های توسعه هرچه بیشتر شهر و استان همدان را هموارتر کرد.

ازسوی دیگر استان همدان دارای ۲۵۵ امامزاده و بقعه متبرکه است که هر ساله پذیرای تعداد بسیاری از مسافران در ایام مختلف سال است که می طلبد توجه به این مراکز مذهبی و فرهنگی چندین برابر شود تا هرچه بیشتر مورد استقبال گردشگران زیارتی قرار گیرد و به توسعه گردشگری این منطقه کمک کنند.

گردشگری نقش عمده‌ ای در توانمند سازی مردم دارد

کارشناس گردشگری استان همدان در همین زمینه در گفتگو با مهر با بیان گردشگری نقش عمده‌ ای در توانمند سازی مردم، تنوع ‌بخشی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌ های‌ اشتغال در ارتباط با سایر بخش ‌های اقتصادی دارد، اظهار داشت: ایجاد درآمد اضافی، مکمل و گسترش فرصت‌ های شغلی از مزایای صنعت گردشگری است که نقش عمده ‌ای در فقرزدایی، رفاه‌ دارد.

محسن همتی به عنوان نمونه به توسعه گسترش گردشگری روستایی اشاره کرد و گفت: با گردشگری روستایی می توان فعالیت ‌های اقتصادی‌ و مشاغل متنوعی را در مناطق روستایی به وجود آورد.

وی ادامه داد: این فرصت ‌های شغلی‌ که بیشتر خدماتی هستند، ممکن است به ‌طور مستقیم یا غیر مستقیم مانند حمل ‌و نقل، هتلداری، خدمات مشاوره‌ ای و راهنمایی، سازمان‌دهی، بازاریابی، تولیدات صنایع دستی و روستایی و غیره به وجود آیند.

همتی بیان داشت: این کارکرد گردشگری می ‌تواند به رفع معضل بیکاری، کاهش نرخ مهاجرات جمعیت روستایی به کلانشهرها و کنترل گسترش حاشیه‌ نشینی بینجامد و با انتقال آرام نیروی بیکار پنهان و آشکار از بخش کشاورزی به سمت بخش ‌های خدماتی و فرصت‌ های شغلی جدید با تاکید بر خود اشتغالی کمک بزرگی کند.

یکی دیگر از کارشناسان گردشگری همدان نیز با بیان اینکه در جهان معاصر گردشگری به عنوان عاملی برای بهبود کیفیت زندگی‌ جوامع در حال توسعه تلقی می ‌شود، افزود: رشد و توسعه گردشگری همواره با تغییراتی در اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی‌ انسانهای همراه بوده و موجب تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی‌ و آداب و رسوم مردم است.

فاطمه اخگر اظهار داشت: توسعه گردشگری به عنوان کاتالیزور توسعه سایر بخش های اقتصادی‌ همچون کشاورزی، ماهیگیری، ساخت و ساز و سایر موارد است.

توسعه زیر ساخت های گردشگری مذهبی اجتناب ناپذیر است

وی توسعه زیر ساخت های گردشگری مذهبی با توجه به داشتن زیارتگاه ها و بقاع متبرکه در استان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: باید از این فرصت های طلایی برای پویایی اقتصادی باید بهره جست.

وی افزود: توسعه گردشگری متضمن‌ توجه به ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردی، سازمانی و ملی است و پایداری آن در گروی استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌ گذاری ‌ها و دیگر موارد است.

وی با بیان اینکه گردشگری تاثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد، اظهارداشت: این صنعت ضمن ایجاد اشتغال، سرمایه‌ های اقتصادی را به جریان می ‌اندازد.

اخگر با تاکید بر اینکه ایران امروز بیش از هرزمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان‌ است، یادآورشد: گردشگری می ‌تواند راه برون‌ رفت از این‌ تنگنا باشد بنابراین باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

یک پژوهشگر امور گردشگری نیز در گفتگو با مهر به توسعه گردشگری دینی و مذهبی در همدان اشاره و عنوان کرد: این مقوله نیازمند ترسیم نقشه راهبردی و شناسایی ظرفیت های فرهنگی و مذهبی همدان است.

لزوم توجه به گردشگری مذهبی در همدان

حسین اکبری با بیان اینکه میزان سفر گردشگران دینی به همدان باتوجه به ظرفیت مذهبی این شهر بسیار کم است، گفت: به نظر می رسد در این زمینه باید با بازنگری در اهداف بلند مدت گردشگری دینی و ترسیم نقشه ای راهبردی نسبت به تامین زیرساختهای مناسب، ‌ آسیب شناسی و تبلیغات مناسب اقدام کرد.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت ها را به خوبی شناسایی کرد و در این راستا مسئولان باید بستر مناسب جذب و افزایش ماندگاری گردشگر را با ترسیم نقشه راه مورد توجه ویژه قرار دهند، گفت: یکی از مولفه های موثر در توسعه گردشگری وجود آژانس های قوی گردشگری و افزایش ارتباطات قوی و شناخت کامل این آژانس ها از مزیتهای گردشگری منطقه است.

وی اظهار کرد: ظرفیت های گردشگری همدان در سایه فراموشی قرار دارد و باید با داشتن برنامه ریزی دقیق مانع فراموشی ظرفیت های گردشگری شویم.

اکبری با اشاره به پتانسیلهای مذهبی همدان خواستار برنامه ریزی برای رونق گردشگری مذهبی در استان شد و افزود: از گردشگری مذهبی به عنوان گردشگری زیارتی هم می توان یاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه این نوع گردشگری یکی از انواع اصلی گردشگری و هدف آن زیارت اماکن مقدس و متبرکه است، افزود: با توجه به ساختار فرهنگی جامعه ما که ساختاری مذهبی است، گردشگری مذهبی مورد توجه تمامی اقشار جامعه است.

در تمامی شهرستان های همدان زیارتگاه های مقدس و متبرک وجود دارد

وی بیان کرد: در استان همدان تقریبا در تمامی شهرستان ها اماکن و زیارتگاه های مقدس و متبرک وجود دارد و در کنار جذابیت های طبیعی و تاریخی، وجود جاذبه های گردشگری مذهبی می تواند تنوع خوبی به جاذبه های گردشگری استان بدهد.

وی گفت:‌ مردم در گردشگری مذهبی با توجه به اعتقاداتی که دارند به توسعه فضاهای زیارتگاه ها یا حفظ آنها کمک های قابل توجهی می کنند که این امر نشان دهنده مشارکت مردم و توجه هم جانبه آنها در تداوم این نوع گردشگری است.

وی با بیان اینکه این نوع گردشگری تقریبا در تمامی ایام سال می تواند در اماکن و زیارتگاه های استان وجود داشته باشد، عنوان کرد: به طور معمول گردشگری مذهبی کمتر تحت تاثیر وضعیت درآمدی مردم قرار دارد و همانطور که اشاره شد تمامی اقشار میل به انجام سفرهای مذهبی و رفتن به اماکن زیارتی را دارند.

اکبری در خصوص توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان گفت: با تبلیغات کشوری، ایجاد و توسعه فضاهای خدماتی در مجاورت اماکن متبرکه فضاهای اقامتی مناسب و راه دسترسی مناسب می توانیم شاهد ورود هرچه بیشتر گردشگران مذهبی به استان همدان باشیم.

استان همدان دارای ۲۵۵ امامزاده و بقعه متبرکه است

استان همدان دارای ۲۵۵ امامزاده و بقعه متبرکه است که باید به معرفی امامزادگان شاخص استان همدان پرداخت کمااینکه شاهزاده حسین(ع)، امامزاده عبدالله(ع)، امامزاده محسن(ع)، امامزاده هادی بن علی(ع) معروف به فرزند علی، زبیده خاتون، امامزاده یحیی(ع) در همدان، امامزاده محمد(ع) و علی(ع) در نهاوند، امامزاده عبداالله(ع) در ملایر تنها تعدادی از امامزدگان استان همدان هستند.

عشق ورزی و تعظیم به امامزادگان از دیرباز در بین ایرانیان مشهود بوده چراکه آنان به عنوان شیفتگان خاندان پیامبر شناخته شده اند.

اما یکی از شاخص ترین امامزادگان استان و شهر همدان آستان مقدس امامزاده حسین(ع) معروف به شاهزاده حسین در میدان امام خمینی شهر همدان است که نسب شریف این امامزاده گرانقدر حسین بن علی النقی(ع) فرزند بلافصل امام هادی(ع) و عموی بلافصل امام زمان(عج) است.

با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه سالانه صدها نفر گردشگر از نقاط دیدنی استان همدان بازدید می کنند اما به ‌رغم توانمندی های بالقوه، متاسفانه به‌دلیل عدم برنامه ‌ریزی و سرمایه ‌گذاری کافی در گذشته، همدان هنوز برای بهره ‌گیری های کامل از این توانمندی ها دارای مشکلاتی است که باید برای رفع آنها تلاش کرد.