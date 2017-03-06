برگزاری همایش تبیین جایگاه فناوری و آموزش های مجازی در کرمانشاه

داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش تخصصی تبیین جایگاه فناوری اطلاعات و آموزش های مجازی در کرمانشاه خبر داد و گفت: این همایش برای نخستین بار به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و با مشارکت کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استان و دستگاه های مربوطه در کرمانشاه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش در ۳ برنامه برگزار می شود، گفت: برنامه اول این همایش طی روزهای گذشته برگزار شده و چهارشنبه همین هفته ۱۸ اسفند مرحله دوم آن در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برگزار می شود و همایش دیگر نیز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه بر ضرورت آگاه سازی گروه های هدف و صاحبان مشاغل در حوزه IT و الکترونیک تاکید کرد و گفت: «آشنایی با الزامات و نمادهای آموزش الکترونیک(نما و شمیم)»، «فیلم های آموزشی ۳۶۰ درجه»، «شبیه سازی آموزش vr – ar»، «تولید محتوای الکترونیکی»، «نرم افزار های مدیریت وبینار» و «ویدئو کنفرانس» از محورهای در نظر گرفته شده برای این همایش است.

وی خاطرنشان کرد: این همایش ویژه مدیران، کارشناسان و مربیان موسسات کار آموزی آزاد استان برگزار می شود و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای بالا بردن کیفیت محتوای آموزش و ایجاد اطمینان در مصرف کننده دو طرح «نما و شمیم» را در دستور کار قرار داده است.

ناصری امید، شناسایی و ساماندهی کسب وکارهای مهارت آموزی درفضای مجازی، جهت دهی به محتوا و رتبه بندی فعالان تولید رسانه های آموزشی را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی اشاره ای نیز به دو طرح نما و شمیم داشت و گفت: «نما» مخفف نشان مهارت آموزی الکترونیک است و هر سایت مجازی که بخواهد در زمینه تولید محتوا فعالیت کند و یا فعالیت آموزشی دیگری انجام دهد باید این نماد را از سازمان آموزش فنی وحرفه ای دریافت کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: کسب وکار های متقاضی دریافت نما، پس ازثبت نام درسامانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان تصریح کرد: این ارزیابی ها شامل مجموعه ای از چک لیست های کنترلی برای بررسی احراز هویت، ساختار کسب وکار، مجوزها و ... است.

ناصری امید ادامه داد: با توجه به چک لیست هایی که کسب وکار موفق به دریافت تایید شود یکی از ۴ رنگ نما به آن اختصاص می یابد.