به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، محمدرضا رئيسي در جلسه مشترك هيئت مديره جديد اين سازمان با مسئولان سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي نقش مهندسين را در شهرسازي و اجراي طرح هاي زيربنايي و ساخت و سازها مهم دانست .

وي گفت : سياست دولت و مسئولان امر ساخت و ساز كشور بر اين است كه ساختمان سازي در سطح كيفي ارتقاء و مقاوم ساخته شود و مهندسين نيز توجه ويژه اي در طراحي ، نظارت و زيباسازي داشته باشند .

رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي هم گفت : نظارت بر اجراي قوانين و مقررات معماري و شهرسازي بايد توسط سازمان نظام مهندسي صورت گيرد .

سعيدي بيان كرد : هر اندازه مهندسين روي سيماي شهري و معماري نظارت داشته باشند مسلما شهر مدرن و ساختمان هاي مقاوم خواهيم داشت و از هزينه هاي اضافي در اجراي پروژه ها جلوگيري خواهد شد .

وي همچنين از اجرا و بازنگري طرح هاي تفصيلي و جامع شهر مشهد خبر داد و گفت : هم اينك مشاور اين طرح ها را در دست مطالعه دارد .

سعيدي به توانمندي هاي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در اجراي پروژه ها اشاره كرد و خواستار همكاري بيشتر آنها با سازمان مسكن و شهرسازي استان شد .

حسن پور حسيني عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي هم گفت : مهندسين جزو نخبگان رياضي و ممتازترين دانش آموزان به‌شمار مي آيند كه به‌دليل نبوغ علمي وارد دانشكده هاي مهندسي مي شوند .

وي افزود : سالي پنج ميليون متر مربع ساخت و ساز در استان خراسان رضوي به ارزش 2 هزار ميليارد ريال توسط 8600 نفر مهندس انجام مي شود كه با توجه به حجم زياد توليد ساختمان ، نقش مهندسين در جامعه پررنگ است .

وي از وزارت مسكن و شهرسازي خواستار آسيب شناسي و رفع عدم تعامل دستگاه هاي دولتي با سازمان نظام مهندسي ساختمان شد .

محمد حسين كاشاني حصار ديگر عضو اين سازمان نيز خواستار جدي گرفتن صرفه جويي انرژي در ساختمان ها و گسترش بازآموزي مهندسان و تشكيل كلاسهاي آموزشي شد .

مهندس "سيد مهدي فندرسكي" يكي ديگر از اعضاي نظام مهندسي نيز گفت : از 10 اصل قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هشت اصل آن مربوط به شهرسازي است كه متاسفانه در جامعه به اين اصول كم توجهي مي شود .