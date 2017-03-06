سازماندهی پلیس های افتخاری در ایلام برای ماموریت نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی با حفظ آمادگی و افزایش توان رزمی برای ارائه خدمات مناسب به مردم در اجرای طرح نوروزی آماده است.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام به واسطه سفر زائران حسینی در اربعین مسافران و مهمانان نوروزی آن سال به سال در حال افزایش است، گفت: تدارک لازم برای استقرار نیرو و تجهیزات در مناطق تفریحی و زیارتی استان اندیشیده شده و برنامه ریزی های لازم نیز صورت گرفته است.

جانشین انتظامی استان ایلام در ادامه با اشاره به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز قبل از شروع تعطیلات نوروز در سطح استان، گفت: در اجرای این طرح محور فعالیت های پلیس برخورد با اراذل و اوباش،مقابله با سارقان و برخورد با تخلفات راهنمای و رانندگی خواهد بود.

وی تصریح کرد: طرح نوروزی پلیس از ۲۶ اسفند ماه آغاز خواهد شد و برای اجرای این طرح علاوه بر آمادگی ها و برنامه ریزی های درون سازمانی هماهنگ های لازم با ادارات و نهادهای دولتی و سازمان های خدمات رسان نیز انجام شده است.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: امسال استفاده از پلیس های افتخاری در قالب گشت های تلفیقی با لباس و کاور مشخص در دستور کار است.

وی در پایان با تاکید بر آموزش کارکنان انتظامی استان برای اجرای بهینه و با کیفیت ماموریت نوروز ۹۶ گفت:بازرسان نامحسوس در ایام تعطیلات نوروز از عملکرد رده های پلیس استان بازدید خواهند کرد.