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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:

۲۰ درصد مزار شهدای لرستان ساماندهی نشده است

۲۰ درصد مزار شهدای لرستان ساماندهی نشده است

خرم آباد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان گفت: بیش از ۲۰ درصد مزار شهدای لرستان به علت کمبود اعتبارات هنوز ساماندهی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساماندهی تعداد ۶۳۰ عدد از مزار شهدای لرستان در دست اجرا است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد مزار شهدای لرستان هنوز ساماندهی نشده است.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات اعتباری بستر لازم برای ساماندهی قبور شهدا فراهم نشده است، تصریح کرد: به دنبال تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ساماندهی مزار شهدا بوده ایم اما این موضوع محقق نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با اشاره به اینکه امسال ۱۶ هزار دیدار با خانواده شهدا و جانبازان داشته ایم، افزود: ۲۰ درصد این دیدارها تلفنی و ۷۰ درصد آنها حضوری بوده است.

روشنی با بیان اینکه بانک ملی امسال ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به خانواده شهدا و جانبازان پرداخت کرده است، تصریح کرد: بانک دی نیز ۱۳ میلیارد ریال و بانک مهر ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات به خانواده های شهدا و جانبازان پرداخت کرده است.

وی یادآور شد: صندوق شاهد نیز تسهیلات قرض الحسنه با سود کم را به خانواده های شهدا و جانبازان پرداخت می کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با اشاره به اینکه امسال در مجموع زمینه جذب و استخدام ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از فرزندان جانبازان و خانواده های شهدا فراهم شده است، گفت: سهمیه استخدام ادارات آموزش و پرورش و هلال احمر نیز به این میزان اضافه خواهد شد.

کد مطلب 3924672

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