نزاع فردی در زنجان افزایش داشته است

سرهنگ جعفر کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش وقوع جرایم در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری اشاره کرد و افزود: در استان زنجان سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
وی اظهار کرد:متاسفانه در جرایم خرد وقوع جرایم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه درصد افزایش داشته است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: استان زنجان جزو سه استان امن کشور است و زنجان در شاخصهای امنیتی عملکرد خوبی دارد چراکه این استان در سال جاری سرقت مسلحانه، جرائم خشن و گروگانگیری نداشته است.
کردلو گفت: خوشبختانه مردم با پلیس همکاری خوبی دارند و این خود عامل مهمی در بحث کاهش جرائم است و این مهم در استان طی سال جاری بیش از بیش تقویت شود.
جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: درخصوص جرایم عمومی همچون نزاع فردی و اختلافات مالی شاهد افزایش هستیم.
کردلو گفت: متاسفانه در استان زنجان طی ۱۱ماهه سالجاری نزاع فردی افزایش داشته است و این امر نشان می دهد که آستانه مردم کم شده که ریشه در مسائل خانوادگی دارد.
وی ابراز کرد: رسانهها نقش اساسی درپیشگیری از وقوع جرایم دارند و باید رسانه ها به جد وارد شوند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان یاد آورشد: بحث مشارکت مردم در ایجاد امنیت از اولویتهای اصلی پلیس در زنجان است و مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت از اولویتهای اصلی فرماندهی انتظامی استان زنجان بوده که در این مسیر رسانههای گروهی توانستهاند این مشارکت را افزایش دهند.
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