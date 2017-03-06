نزاع فردی در زنجان افزایش داشته است

سرهنگ جعفر کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش وقوع جرایم در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری اشاره کرد و افزود: در استان زنجان سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی اظهار کرد:متاسفانه در جرایم خرد وقوع جرایم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه درصد افزایش داشته است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: استان زنجان جزو سه استان امن کشور است و زنجان در شاخص‌های امنیتی عملکرد خوبی دارد چراکه این استان در سال جاری سرقت مسلحانه، جرائم خشن و گروگان‌گیری نداشته است.

کردلو گفت: خوشبختانه مردم با پلیس همکاری خوبی دارند و این خود عامل مهمی در بحث کاهش جرائم است و این مهم در استان طی سال جاری بیش از بیش تقویت شود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: درخصوص جرایم عمومی همچون نزاع فردی و اختلافات مالی شاهد افزایش هستیم.

کردلو گفت: متاسفانه در استان زنجان طی ۱۱ماهه سالجاری نزاع فردی افزایش داشته است و این امر نشان می دهد که آستانه مردم کم شده که ریشه در مسائل خانوادگی دارد.

وی ابراز کرد: رسانه‎ها نقش اساسی درپیشگیری از وقوع جرایم دارند و باید رسانه ها به جد وارد شوند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان یاد آورشد: بحث مشارکت مردم در ایجاد امنیت از اولویت‎های اصلی پلیس در زنجان است و مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت از اولویت‎های اصلی فرماندهی انتظامی استان زنجان بوده که در این مسیر رسانه‎های گروهی توانسته‎اند این مشارکت را افزایش دهند.