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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان:

نزاع فردی در زنجان افزایش داشته است

نزاع فردی در زنجان افزایش داشته است

زنجان- جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: متاسفانه طی ۱۱ماهه سالجاری نزاع فردی در استان زنجان افزایش داشته و این نشان می دهد که آستانه مردم کم شده که ریشه در مسائل خانوادگی دارد.

سرهنگ جعفر کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش وقوع جرایم در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری اشاره کرد و افزود: در استان زنجان سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 

وی اظهار کرد:متاسفانه در جرایم خرد وقوع جرایم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه درصد افزایش داشته است. 

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: استان زنجان  جزو سه استان امن کشور است و زنجان در شاخص‌های امنیتی عملکرد خوبی دارد چراکه این استان در سال جاری سرقت مسلحانه، جرائم خشن و گروگان‌گیری نداشته است.

کردلو گفت: خوشبختانه مردم با پلیس همکاری خوبی دارند و این خود عامل مهمی در بحث کاهش جرائم است و این مهم در استان طی سال جاری بیش از بیش تقویت شود. 

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: درخصوص جرایم عمومی همچون نزاع فردی و اختلافات مالی شاهد افزایش هستیم. 

کردلو گفت: متاسفانه در استان زنجان طی ۱۱ماهه سالجاری نزاع فردی افزایش داشته است و این امر نشان می دهد که آستانه مردم کم شده که ریشه در مسائل خانوادگی دارد. 

وی ابراز کرد: رسانه‎ها نقش اساسی درپیشگیری از وقوع جرایم دارند و باید رسانه ها به جد وارد شوند. 

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان یاد آورشد: بحث مشارکت مردم در ایجاد امنیت از اولویت‎های اصلی پلیس در زنجان است و مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت از اولویت‎های اصلی فرماندهی انتظامی استان زنجان بوده که در این مسیر رسانه‎های گروهی توانسته‎اند این مشارکت را افزایش دهند.

کد مطلب 3924687

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