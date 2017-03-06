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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

نمایش «فراتر از کلمات» برای اجرای عمومی به فرانسه می‌رود

نمایش «فراتر از کلمات» برای اجرای عمومی به فرانسه می‌رود

نمایش «فراتر از کلمات» به کارگردای جعفر مهیاری که در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر نیز اجرا شد از ۱۹ مارس (۲۹ اسفندماه) در شهر سن اتین فرانسه به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فراتر از کلمات» نوشته جعفر مهیاری و با کارگردانی مشترک دیزی فل و جعفر مهیاری از ۱۹ تا ۲۵ مارس (۲۹ اسفندماه تا ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶) در شهر سن اتین فرانسه اجرا می شود.

این نمایش که بهمن‌ماه نیز در بخش به علاوه فجر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تماشاخانه ارغنون به صحنه رفت، کار مشترک کمپانی لیتکوس (Litecox) فرانسه و گروه تئاتر زندگی از ایران است. این نمایش در شهریورماه در لیون فرانسه تولید شده و ترکیبی از دراما و حرکت است.

این نمایش بدون دیالوگ است و با ترکیبی از تکنیک‌های درام، حرکت، ویدیو و سایه اجرا می شود. از دیگر ویژگی‌های این نمایش موسیقی آن است که با استفاده و ترکیب صداهای مختلف موجود در طبیعت تنظیم شده و در واقع با ترکیب صداهای طبیعی، ملودی و و حرکت این نمایش شکل گرفته است.

بئاتریس گارنیر، سعید ابک و دیزی فل بازیگران نمایش «فراتر از کلمات» هستند و ژان فواخ سو (آهنگساز)، کتی سورین (طراح لباس) و بابک شاه علی زادگان (طراح نور) دیگر عوامل این اثر هستند.

نمایش «فراتر از کلمات» قرار است تا پایان سال ۲۰۱۷ در شهرهای مختلف فرانسه همچون لیون و پاریس نیز به صحنه رود.

کد مطلب 3924694
فریبرز دارایی

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