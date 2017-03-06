به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فراتر از کلمات» نوشته جعفر مهیاری و با کارگردانی مشترک دیزی فل و جعفر مهیاری از ۱۹ تا ۲۵ مارس (۲۹ اسفندماه تا ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶) در شهر سن اتین فرانسه اجرا می شود.

این نمایش که بهمن‌ماه نیز در بخش به علاوه فجر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تماشاخانه ارغنون به صحنه رفت، کار مشترک کمپانی لیتکوس (Litecox) فرانسه و گروه تئاتر زندگی از ایران است. این نمایش در شهریورماه در لیون فرانسه تولید شده و ترکیبی از دراما و حرکت است.

این نمایش بدون دیالوگ است و با ترکیبی از تکنیک‌های درام، حرکت، ویدیو و سایه اجرا می شود. از دیگر ویژگی‌های این نمایش موسیقی آن است که با استفاده و ترکیب صداهای مختلف موجود در طبیعت تنظیم شده و در واقع با ترکیب صداهای طبیعی، ملودی و و حرکت این نمایش شکل گرفته است.

بئاتریس گارنیر، سعید ابک و دیزی فل بازیگران نمایش «فراتر از کلمات» هستند و ژان فواخ سو (آهنگساز)، کتی سورین (طراح لباس) و بابک شاه علی زادگان (طراح نور) دیگر عوامل این اثر هستند.

نمایش «فراتر از کلمات» قرار است تا پایان سال ۲۰۱۷ در شهرهای مختلف فرانسه همچون لیون و پاریس نیز به صحنه رود.