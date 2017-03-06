بیان فضایل اهل بیت (ع) باید به دور از مسائل جعلی و توهمی باشد

به گزارش حبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدرضی موسوی شکوری در جمع شعرا و مداحان اهل بیت اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند که مدح و مصیبت ائمه (ع) بخش مهمی از شعر دینی است اما در این بخش باید سخنان معقول، منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقهٔ درست بهکار برده شود و از برداشتهای عامیانه و سطحی، بیان مسائل جعلی و توهمی پرهیز شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری به مسأله بهرهگیری از زبان شعر در مبارزه با ظالمان و ستمگران و توصیه به شاعران مبنی بر بالا بردن تراز شعری در سطح حافظ، سعدی و صائب توصیه کردند از مفاهیم بلند و درسآموزی در ادعیه و مناجاتها بهویژه در صحیفه سجادیه وجود دارد و میتوان از این اقیانوس و دریای موّاج در اشعار مذهبی استفاده کرد.
امام جمعه خوی بیان کرد: استفاده از کلمات توهینآمیز و نسبت دادن مطالبی که در شأن اهل بیت (ع) نیست در واقع اهانت به ساحت آنان است و باید این مسائل را از روضهها و عزاداریها پاک شوند.
حجت الاسلام شکوری تصریح کرد: مداحان و شعرا به واسطه در اختیار داشتن تریبون و مخاطب میتوانند تأثیر بهسزایی در اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی ایفا کنند اما در این بین نباید از نقش شعرای آئینی غافل بود.
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