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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

فرماندارخوی در گفتگو با مهر:

۶۰ درصد از واحدهای مسکونی مهر خوی تحویل متقاضیان شد

۶۰ درصد از واحدهای مسکونی مهر خوی تحویل متقاضیان شد

ارومیه -فرماندار خوی گفت: ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی مهر در این شهرستان اتمام و تحویل متقاضیان شده است.

حسین سیوانی اصل در گفتوگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه دوهزار واحد مسکن مهر در شهرستان خوی با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال احداث است افزود: نزدیک به ۶۰ درصد از این مساکن به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید برای حل و فصل مشکلات مساکن مهر و تحویل این مساکن حداکثر تا نیمه اول سال آینده، مقرر شد باقیمانده مساکن مِهر شهرستان خوی تا فرصت تعیین شده به متقاضیان تحویل شود.

فرماندارخوی تصریح کرد: علاوه بر یک هزا رو صد واحدواگذار شده تا پایان امسال بیش از ۶۰ واحد و مابقی واحدها تا پایان خرداد سال آینده واگذار می‌شوند و از این تعداد، ۵۶ واحد دیگر با رفع مشکل انشعابات آب، برق و گاز تا ۲۵ اسفند امسال به اعضای تعاونی‌ها واگذار می‌شوند.

سیوانی در ادامه بیان داشت: مقرر شده است دو تعاونی با برگزاری و تجدید مجمع عمومی و ابقاء هیئت مدیره فعلی، نسبت به رفع مشکلات واحدهای این تعاونی اقدام و واحدهای تعهد شده را تا پایان نیمه دوم سال آینده به اعضای تعاونی‌ها واگذار شود.

کد مطلب 3924736

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