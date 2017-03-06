۲۹ راهدارخانه گلستان در ایام نوروز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال جدید با شعار (نوروز ۹۶- خدمات متفاوت) به استقبال ایام نوروزی می‌رویم و هماهنگی‌های لازم با برخی دستگاه‌ها از جمله پلیس‌راه و ... انجام شده است.

وی افزود: ارتقاء ایمنی جاده‎ها و پاک‎سازی حریم جاده‎ها برنامه‌هایی هستند که در دستور کر قراردادیم و تصمیم داریم از تشکل‌های مردم نهاد حوزه محیط‌زیست برای این پاک‌سازی جاده‌ها در تاریخ ۲۱ اسفندماه بهره ببریم.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‎ای گلستان از خط کشی دو هزار کیلومتر از جاده‌های گلستان با الویت محورهای شریانی خبر داد و گفت: نصب تابلو و علائم راهنمایی رانندگی، نصب بنرهای حاوی نکات ایمنی، خوش‌آمد گویی و شادباش نوروز به مسافران و لکه‎گیری و مرمت آسفالت از جمله اقداماتی است که برای ایام نوروز در حال انجام است.

مصدقی با بیان اینکه ۲۹ راهدارخانه (ثابت و سیار) در طرح نوروزی آماده ارائه خدمات هستند، افزود: ۴۸ نقطه پر تصادف مورد تأیید پلیس‎راه و کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل جاده‎ای در استان گلستان شناسایی‌شده که تا تاریخ ۲۲ اسفندماه با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی تابلوهای هشداردهنده به رنگ سبز فسفری در این مناطق نصب می‌شود.

وی گفت: ۴۰ اکیپ راهداری نوروزی شامل ۳۸۲ نفر و ۱۵۹ دستگاه سبک، سنگین و نیمه سنگین در سه هزار و ۵۳۱ کیلومتر از جاده‌های گلستان به اجرای عملیات راهداری می‌پردازند.