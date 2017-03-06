۲۹ راهدارخانه گلستان در ایام نوروز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال جدید با شعار (نوروز ۹۶- خدمات متفاوت) به استقبال ایام نوروزی میرویم و هماهنگیهای لازم با برخی دستگاهها از جمله پلیسراه و ... انجام شده است.
وی افزود: ارتقاء ایمنی جادهها و پاکسازی حریم جادهها برنامههایی هستند که در دستور کر قراردادیم و تصمیم داریم از تشکلهای مردم نهاد حوزه محیطزیست برای این پاکسازی جادهها در تاریخ ۲۱ اسفندماه بهره ببریم.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گلستان از خط کشی دو هزار کیلومتر از جادههای گلستان با الویت محورهای شریانی خبر داد و گفت: نصب تابلو و علائم راهنمایی رانندگی، نصب بنرهای حاوی نکات ایمنی، خوشآمد گویی و شادباش نوروز به مسافران و لکهگیری و مرمت آسفالت از جمله اقداماتی است که برای ایام نوروز در حال انجام است.
مصدقی با بیان اینکه ۲۹ راهدارخانه (ثابت و سیار) در طرح نوروزی آماده ارائه خدمات هستند، افزود: ۴۸ نقطه پر تصادف مورد تأیید پلیسراه و کمیسیون ایمنی حملونقل جادهای در استان گلستان شناساییشده که تا تاریخ ۲۲ اسفندماه با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی تابلوهای هشداردهنده به رنگ سبز فسفری در این مناطق نصب میشود.
وی گفت: ۴۰ اکیپ راهداری نوروزی شامل ۳۸۲ نفر و ۱۵۹ دستگاه سبک، سنگین و نیمه سنگین در سه هزار و ۵۳۱ کیلومتر از جادههای گلستان به اجرای عملیات راهداری میپردازند.
نظر شما