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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

کمیته ناظر بازار بدهی تشکیل شد/سقف انتشاراوراق بدهی٣٤٥٠٠ میلیارد

کمیته ناظر بازار بدهی تشکیل شد/سقف انتشاراوراق بدهی٣٤٥٠٠ میلیارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از مصوبه‌ای برای ایجاد کمیته ناطر بر بازار بدهی خبر داد و گفت: سقف انتشار اوراق بدهی در سال آینده ٣٤٥٠٠ میلیارد تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در مراسم رونمایی از تالار معاملاتی پسته گفت: یکی از دغدغه های کشاورزی تامین مالی خرید و فروش است که در مورد محصول پسته موضوع متفاوت است، به نحوی که صادرات نیز باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که تعیین قیمتی که بتواند شرایط را در بازار جهانی مورد رقابت قرار دهد بسیار مهم است.  

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزو: معاملات نقدی پسته به زودی آغاز خواهد شد و در کنار آن ابزارهای مالی می تواند در راستای توانمندی اقتصاد کشاورزی باشد.  

وی رقیب اصلی ایران در حوزه پسته را امریکا دانست و گفت: کیفیت پسته ایرانی بسیار بالا است اما ما هم باید سطح زیرکشت و میزان بهره وری برداشت را افزایش دهیم. در عین حال امیدواریم سال آینده تولید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: خوشحالیم در بازار سرمایه ایران، عمق بازار در حال افزایش است و ما در برنامه ششم توسعه، توجه ویژه به بازار سرمایه صورت داده ایم و امروز خوشحالیم در مواد و احکام زیادی حوزه عمل بازار سرمایه را بسیار گسترش داده ایم.  

وی افزود: در طول یکسال گذشته ۱۴ شرکت بین المللی در حال همکاری با بورس انرژی هستند اما ما از وزارت نفت خواسته ایم بورس نفت را راه اندازی کنیم.

پورابراهیمی گفت: ظرفیتهای برنامه ششم به خوبی می تواند رونق بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. همچنین در حوزه بازار سرمایه بازار بدهی است که باید تامین مالی بخش خصوصی را انجام دهد ولی ۹۰درصد تامین مالی تاکنون در حوزه بخش دولتی بوده است که باید بر روی آن نظارت باشد.

وی با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: امروز شاهد عدم انضباط در بازار بدهی هستیم و تامین مالی در نرخ ٢٥ درصدی بازار بدهی، مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر سوال می برد.

ادامه دارد ...

کد مطلب 3924770

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